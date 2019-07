Declarații șocante. Relatarea cruntă a românului care și-a pierdut copilul și nevasta în furtuna din Halkidiki

Românul aflat în vacanţă cu familia în Halkidiki, care și-a pierdut soția și copilul în furtuna de miercuri, a povestit pentru postul de televiziune Antena 3 momentele prin care a trecut. Potrivit sursei citate, bărbatul nu-și amintește multe detalii despre incident.

Reporterul postului de televiziune a relatat: „Am stat de vorbă cu dânsul, mi-a mulțumit, a refuzat să stea de vorbă cu presa. În această seară a dat declarații șocante autorităților de aici. Cred că este sedat în aceste momente, pentru că altfel nu cred că ar fi putut supraviețui. Nu-și amintește foarte mare lucru. A căzut acoperișul, sub greutatea celor trei copaci și peste el. Omul s-a putut ridica, a auzit țipătul copilului de afară, care era undeva mai departe de el și de soție. A văzut-o pe soție sub acoperiș, dar auzindu-l pe copil, a ales să meargă la el să-l ajute. A mers acolo unde a auzit strigătul de ajutor. Împreună cu ei erau nașii lor, iar nașul l-a ajutat să-l scoată pe copil de sub acoperiș. O femeie l-a dus pe copil undeva la adăpost, în restaurant, și preț de câteva minute a încercat să-l resusciteze pentru că cel mic a înghițit foarte multă apă. Ulterior, bărbatul a ajuns la spital, acolo unde era copilul lui. A stat câteva ore la terasă până când o ambulanță l-a luat și pe el. A crezut că fiul său este în viață, dar nu s-a întâmplat așa, din nefericire”, a spus reporterul Oana Iancu. Bărbatul a povestit că apoi fiul său a fost transportat de o ambulanță la spital. A încercat să o salveze și pe soția sa, care era cu capul în jos sub dărâmături. A putut doar să pună mâna pe ea și autoritățile nu i-au mai permis să se apropie.

