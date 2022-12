Dan Negru, reacție după blocarea României: „Eșecul Schengen e și din cauza alor noștri, n-o spune nimeni, politicieni lipsiți de educație școlară în diplomație, în politică / Atâta vreme cât Negru, Simona Halep sau Țancă Uraganul vor primi oferte să candideze, politica românească va fi ieftină și va sta la mâna altora”

Omul de televiziune Dan Negru a racționat, printr-o postare pe Facebook, la blocarea accesului României în spațiul Schengen.

„Acolo unde fiecare dă vina pe celălalt, toată lumea e de vină. Așa e cu Schengenul!

Oricine face politică in Romania. Până și mie, un nepriceput, mi s-a propus sa candidez ; chiar zilele trecute m-a sunat domnul Dan Voiculescu să-mi propună o candidatură politică. In România, politica e o meserie pentru care n-ai nevoie de nicio pregătire.

Am primit multe oferte politice, de la multe partide, dar nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă mă pricep, dacă am vreo calitate pentru meseria asta, dacă am vreun master in științe politice. N-am, sunt praf!

V-ați lăsa pe mâna unui doctor care n-a terminat medicina, ați accepta să vă opereze ?

Eșecul Schengen e și din cauza alor nostri, n-o spune nimeni, politiceni lipsiți de educație școlară in diplomație, in politică.

Scopul educației e sa înlocuiască o minte goală cu una plină. Atâta vreme cât Negru, Simona Halep sau Țancă Uraganul vor primi oferte să candideze, politica românească va fi ieftină și va sta la mâna altora.

E nevoie de profesioniști și in meseria asta .

Nu austriecii sunt vinovați. Nici olandezii.

A fost și eșecul unor diplomați, politicieni slab pregătiți, fără studii pentru meseria asta.

Doar că P.P. Carp avea dreptate: „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni”, a scris Dan Negru.

Foto: Facebook/ Dan Negru