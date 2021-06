Dan Alexa nu mai rămâne la ASU Poli

Antrenorul Dan Alexa a anunțat ieri că părăsește banca tehnică a lui ASU Politehnica. Motivul principal al acestei decizii îl constituie faptul că s-a implicat şi s-a consumat foarte mult în sezonul recent, când alb-violeții au reușit accederea în play-off dar au ratat promovarea pe prima scenă.

Din partea conducerii clubului ieri a vorbit Cristian Romoniţă, reprezentant al Druckeriei în board-ul Politehnicii. „Am vrut să facem această întâlnire pentru că de la început am fost o echipă și suntem până în ultima zi o echipă. De aceea am venit împreună, în semn de respect faţă de ce a făcut Dan pentru acest club. A venit acum un an, într-o situaţie dificilă pentru clubul nostru. Din prima zi a fost efectiv o locomotivă. A creat o emulaţie, a capacitat energii, a dat 200 la sută în fiecare zi aici pentru club şi tocmai de aceea am spus ca şi clubul să-i întoarcă această zi înapoi. Azi să fie despre el, nu despre club. Pentru că întotdeauna Dan a pus clubul pe primul loc. A făcut aici tot ce se putea face. Manager, antrenor, în momentele grele de carantină, a dus apă la jucători la camere, a umblat în oraş după sponsorizări, a mers la autorităţi, a făcut totul, de la munca de jos până la cea de la cel mai înalt nivel. Puţini ştiu că a venit aici absolut voluntar, fiind primul antrenor din istoria clubului cu salariu zero. Mai mult, în momentele grele, când nu ştiam cum să trecem luna, puţini ştiu, şi-a vândut una dintre maşinile familiei ca să depăşim acel moment, şi mă opresc aici… Sunt multe momente, dar nu le spun pe toate”, a spus Cristian Romoniţă.

”Îmi doresc ca Poli să continue, să crească nivelul sezonul acesta. Am hotărât să plec pentru să sunt foarte implicat sentimental şi era greu să reuşesc în perioada asta. E un moment în care Poli trebuie să crească, am mare încredere în toţi oamenii care sunt aici. Sunt oameni care o fac voluntar, Poli are nevoie de sprijin. Şi aici vreau să trag un semnal de alarmă: poate prin plecarea mea, Dominic Fritz, căci am înţeles că l-au deranjat foarte mult acele declaraţii, se va apropia mai mult de Poli. Îmi doresc ca oficialităţile să realizeze că Poli nu e interesantă doar în campania electorală, Poli e interesantă pentru toată lumea din această zonă. Este un brand şi e greu fără reprezentanţii Druckeriei. Practic Poli există în momentul de faţă şi în mare parte datorită lor. Tot ce am făcut am făcut din dragoste, ştiam unde vin, voiam să facem ceva istoric. Dar nu a fost să fie. E regretul meu – ratarea promovării mi-o asum, chiar dacă au fost condiţii proaste, cred că în unele momente se putea mai mult. Dar cred că a fost un an cu bune, cu rele. Un an foarte foarte încărcat de trăiri. A fost anul care mie mi-a arătat şi o altă latură a mea. De asta am şi hotărât să plec, pentru că sunt foarte legat sentimental, e greu să reuşesc în asemenea condiţii. Asta a fost decizia mea. Le mulţumesc încă o dată, chiar îi iubesc pe oamenii aceştia şi le doresc mult succes”, a declarat Dan Alexa.

„Chirurgul” a precizat că ar fi existat şi opţiunea rămânerii sale în club pe post de manager: „Era posibilitatea să rămân în cadrul clubului ca manager, au fost unele discuţii, mă tenta să rămân, dar meseria mea este să antrenez. Am zis din prima zi în care am venit aici, sunt manager pentru o perioadă pentru că meseria mea este cea de antrenor. Îmi doresc foarte mult cândva să revin aici: aici e casa mea! Tot timpul o să mă întorc. Eu îmi doresc ca Poli să renască, să ajungă în prima ligă pentru că ar fi minunat. Dar asta nu se poate cu doar câţiva oameni. Trebuie mai multă lume să se implice faptic, nu doar prin vorbe. Asta e o mare problemă, sper să se rezolve”.

Pe de altă parte, ASU Poli s-a despărțit și de jucărorii Ionuț Coadă, Romario Rus și Jose Casado, care se adaugă altor plecări anterioare: Stjepan Plazonja, Pavle Radunovic, Sergiu Popovici și Otto Hindrich.

(foto sspolitehnica.ro)