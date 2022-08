Cum sună o gaură neagră? NASA a publicat o înregistrare audio cu undele sonore emise din centrul unui roi de galaxii (audio)

NASA a publicat duminică un clip audio care reprezintă undele sonore emise de gaura neagră enormă aflată în centrul roiului de galaxii Perseus la 200 de milioane de ani lumină depărtare, scrie The Guardian.

Gaura neagră din centrul roiului de galaxii Perseus a fost asociată cu un sunet încă din 2003. Astronomii au descoperit că valurile de presiune emise de gaura neagră provoca unde în gazul fierbinte al roiului care puteau fi „traduse” într-o notă muzicală pe care oamenii nu o pot auzi întrucât este cu 57 de octave sub nota do. Sunetul este editat astfel încât să poată fi receptat de simțul nostru auditiv. NASA l-a amestecat cu „alte date” și l-a amplificat, spunând că ideea că în spațiu nu există sunet este greșită.

Greșeala „vine de la faptul că majoritatea spațiului este un vid care nu permite undelor sonore să se deplaseze”, a scris NASA într-un mesaj pe Twitter. „Un roi de galaxii are așa de mult gaz încât am putut să captăm un sunet real. Aici este amplificat și amestecat cu alte date pentru a auzi o gaură neagră!”

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022