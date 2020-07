Cristian Mocriţchi, a doua mutare a verii la SCM Timişoara

Un singur sezon a stat departe Cristian Mocrițchi de baschetul timișorean.

Fundașul în vârstă de 20 de ani a semnat un nou contract cu SCM Timişoara, după ce în stagiunea precedentă a evoluat la CSM VSKC Miercurea Ciuc.

Mocrițchi măsoară 1,87 metri și este distribuit de regulă pe pozițiile 1 și 2.

„Mă bucură revenirea mea pe Bega, aici fiind mediul în care am crescut de la junior la senior. Am încredere în tot colectivul și în faptul că sub comanda antrenorului Dragan Petricevic vom face un sezon cât mai bun, bineînțeles, și cu ajutorul fanilor. Consider că sezonul petrecut la Miercurea Ciuc a fost un pas înainte în cariera mea, având mai multe minute acumulate și simțind că am un rol în echipă. Țin să-i mulțumesc pe această cale antrenorului Laszlofy Botond pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-a acordat”, a declarat Cristian Mocrițchi.

El a vorbit și despre perioada dificilă din această primăvară: „În 15 martie am revenit acasă, după care m-am odihnit timp de două săptămâni, veneam după un sezon încărcat. Am reluat ulterior antrenamentele, fiind avantajat de faptul că locuiesc la casă și că am spațiul necesar pentru a-mi desfășura ședințele de pregătire. Am făcut antrenamente fizice până la ridicarea stării de urgență, apoi am început să mă pregătesc organizat atât tehnic, cu mingea de baschet, cât și fizic, cu ajutorul antrenorului Remus Borlean și a Monicăi Brosovszky”.

Cristian Mocrițchi, jucător adus la Timișoara de la Arad în urmă cu patru ani, abia așteaptă momentul în care suporterii vor avea din nou acces la evenimentele sportive: „Așteptăm lumea în număr cât mai mare la sală, să vină să își susțină leii. Hai, leii!”.