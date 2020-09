Creatorii UNTOLD și Neversea vor aduce un nou festival la Timișoara

După crearea celor mai mari două evenimente de muzică din România, la Cluj-Napoca și Constanța, creatorii UNTOLD și Neversea vin cu o poveste unică, la Timișoara, Capitala Vestului. Festivalul de la Timișoara va însemna un concept unic care se va mula pe identitatea și comunitatea din Timișoara. Prima ediție a festivalului se dorește să aibă loc în anul 2023, când orașul de pe Bega va fi Capitală Culturală Europeană.

Creatorii unora dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, UNTOLD și Neversea, se extind astfel cu cel de-al treilea concept original, care va deschide, pentru sute de mii de turiști, porțile unei lumi noi în Timișoara. Bogdan Buta, manager general al UNTOLD și Neversea și primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, au semnat ieri protocolul oficial de colaborare, prin care organizatorii și municipalitatea își dau mâna pentru a oferi timișorenilor cea mai frumoasă zonă de recreere din România și pentru a construi un concept special de eveniment care să plaseze orașul Timișoara în topul mondial al evenimentelor. Prin organizarea unui eveniment de amploare, organizatorii celor mai mari festivaluri din România vor contribui și la promovarea valorillor locale, dar și la creșterea numărului de turiști în partea de vest a țării.

„Cu fiecare eveniment pe care l-am creat ne-am dorit și am și reușit să punem România pe harta mondială a distracției și am atras, an de an, sute de mii de turiști din toată lumea, și la Cluj, și la Constanța. Totodată, ne dorim mereu să promovăm și să sprijinim comunitățile locale unde facem evenimentele. Noi avem contribuții strategice în orice loc mergem, nu doar prin festival cu toate plusurile pe care le aduce (impact economic, local, turistic, imagine internațională), dar și prin faptul că înțelegem fiecare loc și propunem o strategie care să pună în valoare cât mai bine orașul și zona respectivă. Brandul UNTOLD a fost desemnat în 2018, de către Ministerul Turismului, Ambasador al Brandului Turistic al României, iar această titulatură ne confirmă faptul că am făcut bine ceea ce am realizat până acum și ne dorim să mergem în continuare pe același drum. Ne-am dorit de mult timp să ne extindem și în cel mai vestic oraș al țării și ne bucurăm că pe lângă dezvoltarea unui nou concept de festival ne vom aduce contribuția și în realizarea unei zone de recreere și spațiu cultural, la standarde internaționale”, a declarat Bogdan Buta, manager general al UNTOLD & Neversea.

Discuțiile pentru organizarea unui festival în Timișoara au început cu autoritățile locale încă din anul 2018. După mai multe întâlniri cu reprezentanții municipalității, organizatorii celor două festivaluri au propus ca festivalul de la Timișoara să fie amplasat într-o locație deosebită, într-un parc de recreere ce va fi construit de municipalitate pentru comunitatea timișoreană în zona Aeroportului Utilitar Cioca, transformând zona într-un nou pol cultural la standarde de top, internaționale. În această perioadă, organizatorii festivalului au avut și primele discuții cu potențiali arhitecți pentru a creiona un concept și pentru a demara un studiu de pre-fezabilitate care va fi achitat de către organizatori și cedat primăriei în vederea realizării celui mai spectaculos parc de acest gen, din Romania.

„Prin specificul său multicultural, multietnic și, deopotrivă tolerant, dar și prin apropierea de granițele Serbiei și ale Ungariei, datorită poziției sale geografice, Timișoara este unul dintre cei mai importanți poli culturali din țară din punct de vedere al mărimii și diversității ofertei culturale. Suntem de mult timp în legătură cu organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea și au existat câteva discuții în ceea ce privește identificarea conceptului și a unei formule de eveniment care să fie fezabilă Timișoarei pentru că nici noi, ca municipalitate, nici organizatorii nu dorim să aducem aici o replică a deja celebrului festival UNTOLD, ci să organizăm un festival nou, care să devină, în timp, cel puțin la fel de celebru. Prin organizarea și permanentizarea unui astfel de eveniment, prin promovarea orașului nostru ca destinație turistică pe plan intern și internațional, Timișoara va beneficia de expunere națională și internațională, devenind un pol de atracție la nivel mondial”, a declarat Nicolae Robu, primarul municipiului Timișoara.