Concerte de soi în programul manifestării Impuls Fabric

Muzica este la loc de cinste în programul Impuls Fabric. Două zile pline de spectacole și ateliere de acrobație și dans în Parcul Regina Maria se încheie pe ritmuri de gipsy jazz și muzică lăutărească. Evenimentul organizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii și Institutul Francez îi are ca invitați de excepție pe Taraf de Caliu, faimoșii lăutari din Clejani, și formația franco-iraniană Manushan.

Sâmbătă seara, de la ora 19, formația Manushan se întâlnește pentru prima dată cu publicul din România, pe care speră să-l cucerească prin muzica sa cu multiple influențe. Jazz manouche, flamenco și nuanțe din muzica poeziei persane se îmbină în mod unic în creațiile cuplului de autori și compozitori care constituie inima trupei. Formată în 2006 la Teheran de către Babak Amirmobasher și Aida Nosrat, Manushan cântă despre dragoste și călătorii. Primul lor album, „Beyond The Vision” (2010), înregistrat la casa de discuri Accords Croisés, i-a făcut cunoscuți în Franța și în Europa. „Delicat, sensibil, cu melodii captivante, albumul îmbină cu dibăcie moștenirea persană cu ritmuri latino și jazz manouche. Un contrabas, instrumente de percuție, printre care un tombak iranian și un clarinet se alătură acestei experiențe inedite, producând o muzică unică și universală”, comentează publicația „Jeune Afrique”.

Ultima zi a evenimentului Impuls Fabric propune un concert excepțional al Tarafului de Caliu, duminică, de la ora 19, în Parcul Regina Maria. După mai bine de 30 de ani de turnee în jurul lumii, membrii fondatori ai Taraf de Haidouks s-au întors în România și au pornit un nou proiect, Taraf de Caliu. Muzicienii din Clejani sunt ultima generație de lăutari care duc mai departe muzica tradițională din sudul României, care i-a făcut unul dintre cele mai apreciate gipsy band-uri din lume. Sub arcușul magic al violonistului Caliu, haiducii au pornit din nou la drum. Din 1991, anul când muzica lor a început să cucerească Europa de Vest şi până în prezent, lăutarii din Clejani au concertat aproape pe toate continentele, în metropole precum Tokio, Singapore, Paris, New York, Los Angeles, Istanbul și Londra, fiind recompensați cu BBC World Music pentru cel mai bun grup din Europa şi Orientul Mijlociu. Printre fanii lor declarați se numără Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cântat și înregistrat) și actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul „The Man Who Cried”).

Pe tot parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, Parcul Regina Maria se transformă în loc de întâlnire, zonă de spectacole și acrobații pentru publicul larg, împreună cu artiști din Franța (Un Loup pour l’Homme, Jennifer François), Germania (Duo Sirena) și România (Școala de circ din Timișoara). Spectacolele încheie o săptămână dedicată cartierului Fabric. Până în 4 octombrie inclusiv, organizatorii și artiștii oferă comunității o serie de ateliere de mișcare pentru copii cu deficiențe de vedere, în colaborare cu Liceul Teoretic Special „Iris”, pentru tineri cu dizabilități, în colaborare cu Asociația Ceva de Spus, pentru vârstnici, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială, Primăria Municipiului Timișoara, pentru elevi, în colaborare cu Liceul Teoretic „W. Shakespeare” și pentru profesioniști din circ, dans, teatru și sport.

Impuls Fabric este realizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii și Institutul Francez din Timișoara, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.