Colecţie de haine pentru umbre, la Kunsthalle Bega

Fundația Calina prezintă, la Kunsthalle Bega, în cadrul programului „ArtistheTeacher”, „Shadowear, o colecție de haine pentru umbre” (Concept & Design – Dinu Bodiciu, Performance – Lee Mun Wai, Music/sound – Bani Haykal Publication Concept & Editing – Anca Rujoiu.

Joi, 4 iulie, de la ora 11, Kunsthalle Bega va găzdui, vreme de trei-patru ore, atelierul „Shadowear”.

Pornind de la o umbră totul poate fi posibil. Preluând metoda inovativă de design vestimentar ce mută atenția designerului de la tridimensionalitatea corpului uman la suprafața plată a unei umbre, acest workshop va oferi celor interesaţi ocazia să creeze haine pentru și pornind de la umbră, cu materiale asigurate de Kunsthalle Bega.

Cei ce doresc să se înscrie la acest atelier sunt invitaţi să trimită un e-mail cu o scurtă biografie la adresa [email protected] până în 2 iulie data-limită.

Sâmbătă, 6 iulie, de la ora 17, în acelaşi spaţiu va avea loc un performance intitulat „Shadowear: o colecție de haine pentru umbre”. Dinu Bodiciu a recreat aceleași haine purtate în momentul în care fotografierea umbrei a fost făcută. În scopul de a genera o textură cât mai apropiată de cea a suprafețelor pe care umbrele au fost proiectate, au fost folosite o serie de materiale, de la organza, plută, Tyvek, stofă, neopren inclusiv raffia.

„Deși în mod conventional o colecție de haine este lansată pe podium, Shadowear va fi prezentată publicului sub forma unui performance, rezultatul unui proces de colaborare interdisciplinară împreună cu dansatorul Lee Mun Wai și muzicianul Bani Haykal. Pe parcursul performance-ului, postura și volumetria iluzorie a hainelor va dicta mișcările dansatorului. Trupul va deveni subiectul cheie în acest proces de re-interpretare a unor gesturi, posturi și atitudini corporale, unele arhetipale, altele noi, încă neexplorate. Sunetele produse ca răspuns la performance vor fi generate și procesate printr-un algoritm digital. Ce se va auzi în timpul performance-ului sunt, similar umbrelor, reprezentări sonore distorsionate. Ca și colecție de modă, <<Shadowear>> nu urmărește să țintească piața și nu își dorește să ofere produse de consum. Această abordare a procesului de design provoacă imaginația și gândirea mult mai mult decât dorința de a avea o nouă haină. Fiind o abordare conceptuală, nu are ca scop să devină parte din sistemul cotidian de producție vestimentară, ci dimpotrivă, să circule sub forma unei idei sau a unui spectru ce bântuie tărâmul modei comerciale”, subliniază organizatorii evenimentului.

Dinu Bodiciu este un designer născut în România, care trăiește și lucrează în Singapore, la Lasalle College of the Arts. Creațiile lui au fost purtate de celebrități precum Lady Gaga sau au făcut parte dintre costumele folosite în filmele „Jocurile foamei”, 3 şi 4. În general activitatea lui ca designer artist să provoace înțelegerea și modul de percepere a relațiilor dintre corp și veşmânt. Lee Mun Wai este dansator independent care a făcut parte, ca membru fondator și participant activ, din T.H.E. Dance Company, din 2008 până în 2015. În 2014 a fost distins, în Singapore, cu Young Artist Award. Bani Haykal experimentează cu text și producție muzicală. Lucrând cu o gamă foarte largă de instrumente, proiectele sale provoacă modul în care gândim o interfață și implicit care prezintă interacțiunea cu muzica și tehnologia. Este un membru al b-qvartetului și ansamblului de pictură sonoră Erik Satay &The Kampong Arkestra. Anca Rujoiu este curator și editor. Locuiește și lucrează în Singapore și Timișoara, fiind co-curatorul bienalei de artă contemporană Art Encounters 2019. A inițiat și a participat la editarea și producția publicației „Shadowear” ce documentează conceptualizarea și dezvoltarea colecției si a performance-ului omonim.

Anul acesta, programul „ArtistheTeacher” aduce arta mai aproape de tinerii din centrele universitare și mediază procesul de formare al acestora prin intermediul educației non-formale, încurajând procesul creativ și critic printr-o serie de întâlniri, workshop-uri, talk-uri interactive, coordonate și moderate de artiști vizuali, curatori, istorici și critici de artă din țară și internaționali. Participanţi în acest proiect sunt Anca Benera și Arnold Estefan, Liviana Dan, Olah Gyárfás, Răzvan Ion, Alex Mirutziu, Larisa Oancea, Martin Piaček, Alexandra Pirici, Mircea Popescu, Anca Rujoiu, Dinu Bodiciu, Mun Wai Lee, Bani Haykal, Lucia Tkáčová şi Mihai Vereștiuc.