Claudiu Târziu (AUR): Sperăm ca noua formulă de conducere a partidului să ne aducă la guvernare în 2024

Copreşedintele AUR, senatorul AUR Claudiu Târziu, consideră că triumviratul care a condus partidul până în prezent s-a dovedit „a fi câştigător”, el exprimându-şi speranţa că noua conducere ce va fi aleasă, duminică, la primul congres extraordinar al formaţiunii politice, va conduce AUR la guvernare, în 2024.

El a amintit că în 2020 AUR a intrat în Parlament, cu o pondere de peste 10%, şi a subliniat că partidul este, în prezent, cotat în diferite sondaje cu 21-25 % dintre opţiunile intervievaţilor.

„Credem că am făcut o echipă foarte bună şi am lucrat foarte bine împreună cu George Simion, împreună în copreşedinţie, şi cu Sorin Lavric, preşedintele Senatului partidului. Am avut un triumvirat care s-a dovedit câştigător. Astăzi facem un pas mai departe în dezvoltarea partidului, ne împărţim mai bine atribuţiile între lideri şi cred că se va vedea un plus de succes în tot (…) Sperăm ca noua formulă să ne aducă la guvernare în 2024”, a spus Târziu.

El a menţionat că nu puteau fi contracandidaţi cei doi copreşedinţi care au fondat partidul. „Am considerat că este mai bine să ne împărţim clar atribuţiile”, a adăugat Târziu.

La reuniunea care se desfăşoară în Sala „Alexandru Ioan Cuza” de la Palatul Parlamentului, începând cu ora 12,00, participă peste 800 de delegaţi cu drept de vot, din toate filialele judeţene şi de peste hotare.

Pentru funcţia de preşedinte al AUR s-au înscris doi candidaţi – George Simion, cu moţiunea „România bogată: creştină şi democrată” şi Dănuţ Aelenei, cu moţiunea „Mai multă democraţie”.

Echipa lui George Simion care participă la alegeri este formată, printre alţii, din Claudiu Târziu, preşedintele Consiliul Naţional de Conducere, şi Sorin Lavric, preşedintele Senatului partidului.