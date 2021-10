Cîțu lansează bomba: Certificat verde pentru a putea intra în magazine

Premierul interimar Florin Cîțu susține că este adeptul utilizării certificatului verde în toate activitățile, inclusiv pentru intrarea în magazine, conform stiripesurse.ro.

„În acest moment eu cred că pasul următor este să cerem folosirea certificatului verde pentru circulație. Propunerea trebuie să fie cât mai rapidă”, afirmă Florin Cîțu după ședința de joi a Guvernului.

El spune că nu ar fi o restricționare.

„Asta nu este restricționare. Ar fi o triere. Dacă te vaccinezi, dacă ai trecut prin boală, dacă ești testat… Deci sunt trei variante. Aș merge pe ideea de a folosi certificatul verde și în magazine”, adaugă Cîțu.

Premierul interimar precizează că decizia urmează să fie luată de Parlament.

„Eu spun că aceasta ar una dintre cele mai bune măsuri, folosirea certificatului verde”, conchide Florin Cîțu.

Avocatul Toni Neacșu: Măsura ar putea să fie una abuzivă, dar nu există cale prin care să fie anulată în timp util

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, spune că măsura ar putea să fie una abuzivă, dar atrage atenția că nu există cale prin care să fie anulată în timp util.

„Delir autocrat al unui Guvern scapat de sub control!! Acum se intelege miza reala a modificarii Legii 55/2020 in Parlament! (Plx 393/2021). Atentie, daca Guvernul instituie aceasta masura abuziv prin HG poate fi ea cat de nelegala, nu exista cale prin care sa fie anulata in timp util de catre judecatori. Am tot spus-o, in starea de alerta Guvernul emite hotarari care sunt sustrase oricarei forme control, adica controlului judecatoresc, judecatorii fiind singurii care le pot desfiinta. Deciziile instantelor vin mult prea tarziu, mult dupa cele 30 de zile cat astfel de hotarari produc efecte.

E vorba despre proiectul de lege privind aprobarea OUG 68/2021 privind certificatul verde european. Acesta se afla inca in comisiile Camerei Deputatilor, dupa ce in Senat a trecut cu un amendament socant, posibilitatea pentru Guvern de a „asigurara” exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale de existenta certificatului verde.

Totul pare a face parte dintr-o strategie bine pusa la punct. In Senat amendamentul a fost introdus de comisia de aparare(!) chiar in ziua votarii, in CD fusese pus pe ordinea de zi de saptamana aceasta, acum Cîțu lansează nucleara și dă semnalul pentru ce trebuie facut saptamana viitoare cand probabil se voteaza”, a spus avocatul Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook, conform stiripesurse.ro.