Circa o mie de firme din Regiunea Vest vor primi bani nerambursabili prin Start Up Nation

Peste 400 de firme timişene vor primi finanţări, în lunile următoare, prin Start Up Nation România. În momentul de faţă, mai exact, sunt 414 firme din Timiş calificate pentru încheierea contractelor – o mare parte dintre ele le-au parafat chiar ieri, de altfel – dar numărul lor ar putea să crească, deoarece există şi contestaţii care s-ar putea soluţiona favorabil pentru solicitanţii de alocări nerambursabile.

La precedenta ediţie a programului, au fost doar 363 de beneficiari din Timiş.

Creşterea faţă de anul trecut se remarcă, de altfel, la nivelul întregii Regiuni Vest, unde numărul contractanţilor va fi în jur de o mie. Aradul, chiar dacă nu are cele mai mulţi beneficiari nici în acest an, căci este din nou devansat de Timiş, aliniază la Start Up Nation România peste 300 de operatori economici, fiind judeţul cu creşterea cea mai mare din regiune.

“ Deocamdată este prematur, însă, să ştim exact câţi beneficiari vor rezulta în final, deoarece există şi o listă de aşteptare, formată din firmele care nu au întrunit un punctaj suficient, însă unele dintre acestea vor putea accesa alocările nerambursabile pe măsură ce alţi contractanţi renunţă şi, în acelaşi timp, există şi câteva firme care nu au prins finanţări, dar au contestat respingerea acestora, dar în mod sigur vor fi de ordinul sutelor în judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara”, susţine Adrian Păşcuţă, directorul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timişoara.

La finanţările prin Start Up Nation au acces întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate şi cu capital integral privat.

Construcţiile şi alimentaţia publică, cel mai bine reprezentate În Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT sa desfăşurat, ieri, o întâlnire de informare, urmată de o sesiune de întrebări din partea participanţilor, la care au adus lămuririle necesare reprezentanţii AIMMAIPE Timişoara. Etapa contractărilor va dura până în 12 iulie, însă este foarte posibilă o prelungire pentru aplicanţii aflaţi acum pe lista de aşteptare şi care vor reuşi, în final, să obţină alocările. “Din momentul contractării, firma beneficiară poate trece la lucrările sau la achiziţiile prevăzute în planul de afaceri, iar apoi pot veni imediat la noi, pentru decontări”, susţine Adrian Păşcuţă, directorul agenţiei. Care sunt domeniile pentru care se încheie cele mai numeroase contracte? Construcţiile şi alimentaţia publică sunt cel mai bine reprezentate la nivel regional, dar şi confecţiile, serviciile foto-video sau de curăţenie vor primi în număr mare banii nerambrursabili, după cum afirmă Păşcuţă. Suma maximă care poate fi obţinută de un beneficiar prin Start Up Nation România este de 200.000 de lei. După implementarea tuturor planurilor de afaceri din ediţia programului aflată în derulare vor fi create peste 2.000 de locuri de muncă, la nivelul Regiunii Vest.