Cine nu votează orbește o pățește: un consilier local al USR Timiș a fost suspendat din partid

În ultimele două luni, USR Timiș și-a suspendat tot atâția membri din partid, pe aceeași durată de timp: un an. După suspendarea în 25 martie a consilierei locale Ana Munteanu, a venit rândul, în 7 aprilie, unui alt consilier local, Andrei Meșter, să fie sancționat în același mod.

Biroul Județean Timiș al USR, întrunit în ședință la data de 7 aprilie, cu un cvorum de 13 membri din totalul de 21, a decis cu 13 voturi pentru suspendarea lui Andrei Meșter (membru în Biroul local al filialei Timișoara și consilier local) din partid timp de un an (el își va putea însă exercita dreptul de vot în CLT).

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a admiterii sesizării din 28 martie formulate de liderul de grup al consilierilor locali USR, Paula Romocean.

Motivele suspendării

Motivul aplicării sancțiunii: “încălcarea prevederilor art. 13 lit. b din Statutul USR, urmare a întreprinderii unor acțiuni în contradicție cu obiectivele politice ale USR, respectiv a obiectivelor prevăzute la art. 6, lit. a, c, e, f din Statutul USR”.

În cuprinsul Deciziei nr. 8/7.04.2022 a Biroului Județean Timiș al USR, sunt detaliate acțiunile întreprinse de Andrei Meșter, care, pe scurt, ar fi indus în eroare grupul consilierilor locali și pe primarul Dominic Fritz, lăsând impresia că va vota, în 15 martie, proiectele de HCL privind înființarea Administrației pentru Educație și Sănătate, respectiv organigrama Primăriei Timișoara, pentru ca, în final, să se abțină de la vot (în cazul primului proiect, al doilea fiind retras ulterior de pe ordinea de zi) și să blocheze astfel adoptarea respectivelor proiecte.

Prin blocarea acelor proiecte, Andrei Meșter este acuzat că a subminat realizarea următoarelor obiective ale USR, prevăzute în art. 6 din statutul partidului: a. reașezarea ierarhiilor în societatea românească în spiritul moralității și competenței, coeziunii sociale și civismului; c. o administrație publică eficientă, depolitizată, responsabilă și competentă, care să optimizeze interacțiunea cu persoanele fizice și juridice; e. o administrație publică transparentă, care implică activ cetățeanul în procesul de luare a deciziilor; f. eliminarea risipei banului public.

În paranteză fie spus, dacă pentru nerespectarea acestor principii a fost pedepsit Andrei Meșter, atunci, după numirile în baza apartenenței la USR în diferitele consilii de administrație ale entităților publice din Timișoara, întregul birou județean se poate autosuspenda din partid…

Acuzații și explicații

Motivul pentru care consilierul local ar fi procedat astfel a fost, de asemenea, expus în decizia de sancționare: “Andrei Meșter a solicitat în cadrul unei discuții personale cu primarul Dominic Fritz să se voteze în cadrul consiliului local 2 propuneri ale acestuia în Consiliul de Administrație de la STPT. Urmare a faptului că propunerea lui nu a fost acceptată, unul dintre candidați neîndeplinind nici măcar condițiile legale pentru ocuparea poziției de membru CA, acesta a anunțat că în aceste condiții nu va putea vota Consiliul de Administrație al STPT, votând ulterior abținere și în cadrul consiliului local în cadrul ședinței din 15.03.2022”.

De altfel, episodul cu discuția dintre Meșter și Fritz a fost expus de autoarea sesizării, Paula Romocean, care a primit și replica celui acuzat, într-o scrisoare adresată Biroului Județean USR Timiș. Redăm din mesajul lui Andrei Meșter partea referitoare la acest subiect:

“În primul rând constat că Paula-Ana Romocean a înțeles greșit aspectele discuției mele cu Dominic Fritz sau încearcă să le interpreteze după bunul plac, aducându-mi acuzații grave privind un troc al voturilor mele în calitate de consilier local. În 11.03 2022 am avut o întâlnire la primăria mun. Timișoara cu Dominic Fritz, în care am discutat reprezentativitatea din ultimul Consiliu de Administrație, cel al STPT.

Discuția nefiind finalizată, am așteptat răspunsuri privind anumiți colegi care urmau să fie propuși în acest Consiliu de Administrație, răspunsuri pe care nu le-am primit până la plenul din 15.03.2022, astfel încât să pot vota în cunoștință de cauză și fără nici o rezervă. Datorită faptului că nu am primit răspunsuri concrete, am decis să votez doar 2 dintre membrii propuși, aceștia fiind colegi de partid cărora le-am recunoscut abilitățile necesare activității într-un C.A.

De completat este faptul că acesta este un obicei des întâlnit, nu se comunică nimic despre lista propusă până înainte de sedinţă, după care se aşteaptă de la mine să nu pun întrebări sau să am obiecţii.

După cum am aflat ulterior, în mod nefericit din presă, o parte din suspiciunile mele s-au adeverit și 2 dintre cei 7 membri propuși, pe care eu nu i-am votat, au avut probleme cu cazierul fiscal și C.A.-ul nu s-a putut înființa. Constat astfel cu regret că lipsa reală a unei transparenţe și a unei asumări a forurilor de conducere ale partidului și propunerea spontană a unor membri a dus la o astfel de situație penibilă”.

Noul scandal din USR Timiș a produs, așa cum era de așteptat, reacții și pe grupul intern de Facebook al partidului, acolo unde atât primarul Dominic Fritz, cât și useristul sancționat Andrei Meșter și-au spus punctul de vedere. Atașăm capturile foto ale postărilor celor doi.