Cîmpeanu anunță o nouă Lege a Educației: Burse atractive, educație de mediu „în natură”, bani pentru prevenirea abandonului școlar

România va avea o nouă Lege a Educației anul acesta. Anunțul l-a făcut Sorin Cîmpeanu, marți seara, la Digi24. Printre componente se vor regăsi burse atractive pentru elevi, atribuite după criterii clare „care să nu se mai schimbe de la an la an”, facilități, inclusiv bănești, pentru prevenirea abandonului școlar, transport „cu adevărat gratuit”, educație pentru mediu.

Ministrul anunță că elevii vor avea o „săptămână verde”, în care elevii „să poată deprinde elemente ce țin de educația pentru mediu, în mediu natural, în natură, în afara școlii”.

Sorin Cîmpeanu: Competențele digitale, partea de digitalizare prin PNRR este o componentă extrem de importantă, dar până când vom fi capabili să asigurăm o predare online, fără pierderi pe niciun plan, va mai dura.

Educația pentru mediu este o componentă importantă. S-a lansat un raport în dezbatere publică până pe data de 11 februarie. În procesul de revizuire a curriculumului luăm serios în considerare introducerea în calendarul activităților școlare a unei săptămâni „verzi”. O „săptămână verde” în care elevii să poată deprinde elemente ce țin de educația pentru mediu, în mediu natural, în natură, în afara școlii. Așa cum este „Săptămâna altfel” acum.

„România educată” este un program care debutează. Va fi o nouă lege. Avem planurile-cadru pentru care ne-am angajat, pentru liceu să fie disponibile în septembrie 2023. În aceste planuri-cadru vor fi cuprinse toate acele solicitări ale societății, inclusiv educație pentru mediu. Educație pentru mediu care avea componente în ora de geografie, în ora de biologie, în ora de economie, în ora de educație tehnologică, nu neapărat o disciplină nouă.

Va fi o nouă Lege a Educației în care vom clarifica foarte multe lucruri pe care societatea le așteaptă. Inclusiv sistemul de burse, despre care s-a vorbit foarte mult.

Prin consultare, vom avea o serie de burse foarte clar destinate celor cu merite adevărate și celor cu nevoi sociale sau medicale adevărate, într-un cuantum care să fie atât de atractiv, încât să merite să lupți pentru acea bursă, și pe niște criterii foarte clar stabilite și trecute în lege, ca să nu se mai schimbe an de an acele criterii, și să existe o predictibilitate și un obiectiv fixat pentru un elev care intră în liceu în clasa a IX-a și își propune să ia o bursă de un anumit fel. Am dat un exemplu.

Noua lege trebuie să fie gata anul acesta.

Cîmpeanu: În paralel cu noua lege va exista „Programul național de abandon școlar”

Dar în paralel cu noua lege avem Programul național de abandon școlar, care este un program unic, în care cred foarte mult, pentru că alături de ceea ce se poate face cu acești 543 de milioane de euro, 2.500 de școli, grant de 200.000 de euro per școală, școli de 80, 90, 100, 120 de elevi, pentru că mediul rural unde abandonul școlar este cel mai mare, și acolo sunt școlile cu cea mai mare vulnerabilitate, sunt școli mici. Înseamnă o alocare de 2.000 de euro în medie per elev.

Cheltuielile eligibile sunt extrem de importante, nu sunt eligibile doar orele de meditații, sunt eligibile și orele de consiliere, angajarea de mediatori școlari în aceste zone, sunt eligibile plăți pentru tabere și pentru excursii pentru acești copii care de cele mai multe ori n-au văzut nici locurile de referință din România.

Sunt 2.500 de școli care sunt identificate ca fiind cele mai vulnerabile. Deja am pus pe site-ul ministerului o listă de 3.235 de școli. Am invitat și alte școli care se consideră vulnerabile să completeze această listă.

La final de ianuarie vom avea 3.500 – 4.000 de școli, câte se vor înscrie, vom selecta cele mai vulnerabile 2.500 de școli, pe niște criterii obiective, în cadrul unui mecanism care se cheamă „de avertizare timpurie a abandonului școlar.

Cîmpeanu: „S-ar putea ca un copil să aducă un venit mai mare decât venitul părintelui, sau părinților”

Sunt cel puțin 4 lucruri care să îi facă pe copii să nu mai renunțe la școală – mediere școlară, consiliere, meditații, excursii, tabere, lucruri care pot fi cu adevărat atractive pentru acești copii, și până la achiziție de echipamente sportive, până la subvenții pe care le poți da acelora care au nevoie de această subvenție, alături de celelalte 6 tipuri de burse, aceste subvenții – plată unică sau plată lunară, se vor constitui avantaje atât de multe, încât familia se va gândi că trimițându-și copilul la școală, s-ar putea ca acel copil să aducă un venit mai mare decât venitul părintelui, sau părinților.

Când va primi bani, va înțelege. Când va avea transport cu adevărat gratuit, va înțelege, când va avea un sistem de burse – bursa socială putând fi cumulată cu celelalte tipuri de burse. Deja, acum, poate avea un venit de 700 de lei pe copil. Dacă ai 3, 4 copii, înmulțești și vezi că obții un venit mai mare decât venitul tău, dacă îți trimiți copiii la școală.

Și al patrulea element, generalizarea programului „Masă caldă”. Avem acum masă caldă pentru 150 de școli, 116 milioane de lei buget, dar mai avem 500 de milioane de lei doar la Ministerul Agriculturii pentru masă.

Masa de anul acesta poate fi livrată și prin catering, unde nu sunt cantine, iar în zonele care sunt atât de izolate, încât nu vin firme de catering, este posibil să dai pachet alimentar.

Am luat decizia în guvern să extindem acest program. Să cuplăm programul pentru școli al Ministerului Agriculturii – 500 de milioane, cu programul „Masă caldă” – 116 milioane, cu alte programe, și să avem un program generalizat și coerent prin care să putem oferi și o masă alături de transport, de burse, alături de toate celelalte. Și atunci vom reduce abandonul, a mai spus Cîmpeanu.