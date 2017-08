Chirurgii timişoreni care operează pe cord, puşi în mare dificultate

Medicii care lucrează în cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Timişoara susţin că îşi desfăşoară cu greu activitatea din cauza defecţiunilor tehnice şi a lipsei de materiale specifice.

„În sălile de operaţie, clima specială, laminară, veche de 22 de ani nu mai funcţionează, astfel că temperatura ajunge la 26-29 de grade Celsius, în loc de 18 -20 de grade cât ar trebui să fie în mod normal. În aceste condiţii personalul medical transpiră, crescând foarte mult riscul de infecţii.

Şi pentru pacienţi disconfortul termic duce la vasodilataţie şi pierderea de lichide prin transpiraţie. Este o problemă veche, care a fost sesizată în repetate rânduri atât conducerii institutului, cât si Ministerului Sănătăţii”, declară profesorul univ. Marian Gaşpar, seful secţiei de Chirugie Cardiovasculară.

Această instalaţie de răcire nu poate fi reparată şi întreţinută de firmele obişnuite care se ocupă de climatizare. Sunt clime speciale, medicale, doar pentru sălile de operaţii.

Tot cu acest fel de probleme se confruntă şi cei de la ATI, unde pacienţii după operaţiile pe cord rămân una sau două zile şi trebuie să suporte temperaturi de 29 grade Celsius.

Aparate introduse în frigider

„Aparatele de analize, ASTRUP, nu mai funcţionează în aceste condiţii, iar pentru a face analize, aceasta este introdus in frigider. Acolo este climă centralizată, renovată în urmă cu doi ani, dar care s-a defectat din cauza mentenanţei proaste (peste iarnă a îngheţat instalaţia). Şi în acest caz, în ciuda unui aparat de climatizare instalat în una din sali, temperatura este de nesuportat”, afirmă Marian Gaşpar.

„În urmă cu cinci ani, când a fost finalizată clădirea C, unde sunt două săli de operaţie mari, de 60 de metri pătraţi, cu circuite aseptice, spaţiu pentru sterizare, am cerut la tuturor miniştrilor care s-au perindat, fonduri să dotăm sălile de operaţie, pentru a realiza intervenţii chirurgicale în condiţii cât mai bune. Promisiuni au existat, dar sălile au rămas la fel”, a precizat şeful secţiei de Chirurgie Cardiovasculară.

Medicii se mai plâng că le lipsesc materialele specifice si medicamentele: medicaţie anestezică, heparină, protamina, antibiotice, seringi, pansamente, motivându-se că nu sunt bani suficienţi si am depasit fondurile pentru luna respectivă.

Contează şi o canulă

„Pentru a opera pe cord trebuie să ai din toate materialele, unul dacă lipseşte, cât de mic, o canulă care costă câţiva lei, nu se poate opera”, afirmă Gaşpar.

În aceste condiţii, numărul de intervenţii pe cord a scăzut de la 830 pe an, cat am făcut în anul 2009, la 600-700 pe an.

Lucrurile nu stau mai bine nici la Cardiologia Intervenţională, acolo unde vin urgenţele, cei cu infarct miocardic, şi sunt investigaţi pacienţii cardiaci.

„Nu sunt materiale suficente. Există liste lungi de aşteptare pentru pacienţi. Sunt trei aparate de angiografie: unul este defect, unul funcţionează (pe care se lucrează 16 ore pe zi, toţi cardiologii), iar cel al treilea, nou, instalat de un an de zile, venit pe fonduri europene, prin Academie, nu se atinge nimeni de el pentru că este pentru cercetare. Stă nefolosit. Mai puţin şi iese din garanţie. Săptămâna aceasta, angiograful, singurul funcţional, a intrat în revizie, rămânând fără nici un aparat în activitate. Pacienţii cu infarct sunt îndrumaţi către alte centre din ţară”, se mai subliniază în mesajul transmis de medicii timişoreni.