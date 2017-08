Cele mai populare metode de plată pe site-urile de pariuri sportive

Pariaza online la cele mai populare case de pariuri sportive. Pariuri.com iti recomanda cele mai sigure site-uri la care poti face un cont de jucator si unde poti sa depui bani rapid si simplu. Toate site-urile licentiate in Romania sunt foarte sigure cand vine vorba de datele personale si tot ce tine de confidentialitate jucator – operator.

Daca vrei sa pariezi online, trebuie sa iti alimentezi contul de jucator. De cateva luni cateva case de pariuri online promoveaza anumite bonusuri incluse la pachetele de Bun Venit prin care nu esti nevoit sa faci depuneri pentru a paria. Chiar si asa, la un moment dat trebuie sa iti alimentezi contul daca vrei sa pariezi sume mai mari pe orice tip de pariu si cota. Majoritatea operatorilor pun la dispozitie mai multe metode de plata, iar cele mai populare in prezent sunt:

Card de credit/debit

Transfer Bancar

Skrill

Neteller

Paysafecard

Pe langa aceste metode de plata, anumite case de pariuri printre care si Netbet iti propun si alte metode speciale pe care le poti folosi ori de cate ori ai nevoie. Netbet este unul din putinii operatori de pariuri online care le ofera pariorilor posibilitatea de a face depuneri folosind 10 optiuni de plata. Metodele mai putin cunoscute disponibile pe platformele online de pariuri sportive sunt:

Skrill 1-Tap

Cash Card Netbet

Paypal

Trustly Transfer Bancar

Wire Transfer

Fast Transfer Bancar

Depuneri in agentiile partenere (doar la Netbet si Fortuna este disponibila aceasta optiune de plata offline)

Card de credit/debit

Efectueaza depuneri rapid folosind cardul de credit/debit. Sunt eligibile cardurile VISA si Mastercard. Pentru a putea paria online trebuie sa ai minim 18 ani. Nu poti efectua depuneri folosind cardul de credit/debit al altei persoane. Cei care folosesc conturile altor persoane risca sa isi piarda banii din contul de jucator si sa fie blocati pe platformele de pariuri online.

Depunerile cu cardul sunt cele mai populare. Foarte multi pariori folosesc aceasta metoda de plata fiindca se alimenteaza contul in doar cateva secunde dupa care banii sunt disponibili pentru pariuri. Folosind aceasta metoda de plata, poti paria chiar si in cateva minute dupa ce ai deschis un cont de pariuri. Tine cont si de faptul ca poti face retrageri folosind aceasta metoda de plata in maxim 48 de ore de la depunerea cererii.

Pe fiecare platforma de pariuri online exista limite pentru depuneri. De exemplu pe Netbet suma minima pentru depuneri folosind cardul de credit/debit este de 50 Ron. Asa cum poti vedea in imaginea de mai sus, pe Netbet trebuie sa urmezi cativa pasi rapizi la prima depunere cu cardul. Dupa ce ai introdus datele corecte poti salva aceste informatii, astfel incat la urmatoarea depunere sa faci totul mult mai simplu.

La prima depunere trebuie sa introduci tipul cardului, numarul cardului format din cele 14 cifre de pe fata acestuia, numele care apare pe card, data expirarii (vizibila pe card) plus codul de securitate. Acest cod de securitate este format din ultimele 3 cifre de pe spatele cardului. Nu oferi aceste informatii altor persoane fiindca pot fi folosite la platile online de pe orice platforma. Odata cu finalizarea acestor operatiuni se efectueaza depunerea. Pentru a finaliza plata contul aferent cardului trebuie sa aiba suma necesara pentru depunere.

Transfer Bancar

Pentru platile prin Transfer Bancar limita la Netbet este de 20 Ron. La alte case de pariuri online limitele minime pentru depuneri sunt mai mari, chiar si pana la 120 Ron. De precizat la aceasta metoda de plata este faptul ca dureaza pana la 3-5 zile lucratoare pentru finalizarea depunerii. In plus trebuie sa faci un drum la banca pentru depunere. La celelalte metode de plata totul se face in fata calculatorului.

Skrill

Depunerea minima prin Skrill este de 20 Ron. Este un sistem de plata electronica popular in mediul online pe foarte multe platforme de e-commerce si nu numai. Casele de pariuri online folosesc acest sistem de plata prin care nu trebuie sa oferi foarte multe informatii legat de contul tau. Transferul din contul Skrill se face rapid daca ai banii necesari in cont. Orice cont de Skrill se poate lega la un card de credit/debit pentru a scoate banii ulterior din Skrill pe card si cash.

Pentru a face depuneri prin Skrill se foloseste doar adresa de mail asociata contului si parola.

Neteller

Prin Neteller pot efectua depuneri rapide pe orice platforma de pariuri online. Este si o metoda de plata folosita pentru retrageri asadar poti rapid sa iti retragi castigurile folosind acelasi cont. De regula casele de pariuri online recomandata folosirea unei singure metode de plata pentru depuneri si retrageri. Se iau in calcul metodele de plata utilizate la depunerile din ultimele 6 luni.

La Netbet este nevoie de ID-ul asociat contului de Neteller plus codul de securitate aferent acestuia. Depunerile minime sunt de 20 Ron si variaza in functie de fiecare agentie. Case de pariuri la care poti folosi acest cont sunt Winmasters, Netbet, Netbet, Sportingbet, 888 Sport, Betano si Fortuna. Afla mai multe informatii despre aceste agentii pe Pariuri.com

Paysafecard

Este o metoda populara care se poate folosi doar pentru depuneri. Cardurile Paysafecard pot fi achizitionate din magazinele partenere. Sunt foarte putine magazine partenere in tara asa ca cei care folosesc Paysafecard sunt majoritatea din capitala. Codul de pe cardul Paysafecard poate fi utilizat o singura data. Toate casele de pariuri online folosesc aceasta metoda de plata. Alimentarea contului de jucator se face prin introducerea codului in sectiunea de depuneri. Depunerea minima este de 20 Ron.

