Cătălina Trupșor, fondator și CEO Color Smart Distribution: „În ciuda inflației, românii investesc în amenajarea locuințelor”

Puterea de cumpărare a scăzut în urma valului de scumpiri din piață și a majorării inflației, totuși investițiile în amenajarea locuințelor nu au încetinit. Piața de design interior și amenajare continuă să fie activă, iar cererea mai mare a adus compania românească Color Smart Distribution în Timișoara.

Importatorul și distribuitorul exclusiv în România și Republica Moldova al brandurilor premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints și-a deschis luna trecută un nou showroom, în Timişoara, pe BD. Carol Davila, nr. 23A, de unde își propune să coordoneze toate comenzile din vestul României.

Cătălina Trupșor, fondator și CEO Color Smart Distribution, ne-a acordat un interviu în care ne-a prezentat planurile companiei pentru Timișoara.

– Cum au evoluat investițiile în amenajarea locuințelor în actualul context economic?

– Amenajarea locuințelor continuă să fie la un nivel înalt, în ciuda inflației. Piața de design interior și amenajare este activă, iar cererea din partea clienților se menține ridicată. Mai ales în partea de vest a țării am văzut o creștere a solicitărilor pentru produsele și serviciile Color Smart, lucru care ne-a determinat să venim mai aproape de specialiștii și clienții finali din zona de vest a țării, care au nevoie de suport pe tot parcursul proiectelor.

Suntem încrezători că trendul va rămâne ascendent, iar proiectele de design interior și amenajare vor continua să se dezvolte așa cum se întâmplă și cu piața imobiliară care nu și-a oprit activitatea.

– Unde este prezentă astăzi compania Color Smart și care sunt planurile sale de extindere?

– Color Smart este prezent cu showroomuri proprii în București, Constanța și Timișoara, și are o rețea formată din 12 distribuitori la nivel național: Cluj, Oradea, Craiova, Arad, Sibiu, Alba-Iulia, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Focșani, Bacău, Piatra Neamț, Brașov. De asemenea, suntem prezenți în 9 depozite de profil din țară, dar și în mediul online, cu două magazine virtuale.

Pentru 2022 ne-am propus să acoperim și alte zone importante ale țării precum Buzău, Galați-Brăila, Suceava- Botoșani, Iași, Hunedoara, Târgu-Jiu și Petroșani.

– Ce servicii și produse se regăsesc în portofoliul companiei?

– Color Smart cuprinde renumitele vopseluri premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints, produse de calitate superioară care cuprind o gamă variată de culori, finisaje și texturi. Novacolor lansează în fiecare an noi produse și texturi speciale, din materiale inovatoare, iar Pittsburgh Paints, brandul american numărul 1 mondial de vopseluri și materiale speciale pentru decorațiuni interioare are în portofoliu peste 2000 de culori marcă înregistrată, care pot fi reproduse în mai multe tipuri de finisaje: mat, lucios, satinat sau eggshell.

Produsele din portofoliul Color Smart sunt sustenabile și au o rezistență îndelungată, își păstrează culoarea, textura și finisajul ales pentru o perioadă de ani de zile. Pe lângă vopselurile premium și premium plus din portofoliul nostru, Color Smart vine să ofere clienților pachetele personalizate de servicii și proiecte la cheie.

Punem la dispoziția clienților consultanță în alegerea culorii, texturii și finisajelor potrivite, în funcție de specificul proiectului, consultanță în bugetare (estimarea și calcularea bugetului), suport tehnic pentru pregătirea vopselei, consiliere în șantier, precum și recomandări de specialiști cu care companiile pot colabora – arhitecți, designeri, constructori, aplicatori.

În același timp, investim în formarea profesioniștilor. Oferim cursuri prin Academia Novacolor, care sunt o noutate pe piață, pentru formarea, evaluarea și dezvoltarea mai multor echipe de aplicatori. Prin acest tip de programe de pregătire, formăm profesioniștii cu care ulterior colaborăm.

– Cum ați descrie Timișoara în materie de design interior și specialiști?

– Timișoara se bucură de o ofertă mare de servicii de design interior, dat fiind faptul că aici este una dintre cele mai apreciate facultăți de arhitectură din țară. Astfel că nu lipsesc specialiștii din piață, iar Color Smart se bucură de existența acestei comunități numeroase.

În plus, în această zonă clienții finali înțeleg importanța și avantajele de a lucra cu un designer sau arhitect în proiectul de amenajare al casei, țin cont de calitatea materialelor pe care le aleg, de la tipul de pardoseli, până la calitatea vopselelor, și lucrează cu echipe de aplicatori calificați.