Casa de modă Louis Vuitton cere daune de la Brigitte şi Florin Pastramă. Timişoreanca şi soţul ei sunt acuzaţi că au comercializat măşti contrafăcute

Timişoreanca Brigitte Pastramă nu a mai rezistat și a izbucnit în lacrimi la TV. Fosta soție a lui Ilie Năstase și actualul ei soț, Florin Pastramă, au avut mari probleme după ce au vândut măști contrafăcute, potrivit libertatea.ro

Reprezentanții casei de modă Louis Vuitton i-au anunțat oficial pe polițiștii care îi anchetează pe Brigitte și Florin Pastramă pentru că au vândut măști contrafăcute, mai exact acestea aveau logo-urile celebrelor branduri, că produsele scoase la vânzare de cei doi au fost niște falsuri, relatează gandul.ro.

De asemenea, avocații casei de modă Louis Vuitton au anunțat că societatea pe care o reprezintă dorește despăgubiri. În vara anului trecut, soții Pastramă au fost audiați după ce au vândut măști contrafăcute.

Brigitte Pastramă a izbucnit în lacrimi la TV și a mărturisit că nu știa că acest lucru este ilegal. Fosta soție a lui Ilie Năstase a mai spus că nimeni nu i-a spus că nu este în regulă ce face și a explicat situația neplăcută în care s-a aflat.

„Încercarea pe care noi am avut-o a fost tocmai datorită faptului că Dumnezeu ne iubește. Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele, toate lucrurile erau închise și am vrut să câștigăm cinstit.

Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci vânzare pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Prețul unei măști vândute de soții Pastramă nu era de 70 de lei cum se vehicula, ci de 9,9 lei. Măștile erau scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România.

Foto: libertatea.ro