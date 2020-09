Camion frigorific încărcat cu imigranți în România, oprit pe o autostradă din Austria. Șoferul a fost arestat

Autoritatile austriece au descoperit, miercuri, zeci de imigranti extracomunitari la bordul unui camion frigorific, in timpul unui control pe o autostrada, existand suspiciuni ca vehiculul a imbarcat extracomunitarii in Romania, afirma surse citate de postul ORF.

Camionul frigorific a fost oprit de agenti de politie la iesirea de pe o autostrada, in zona Bruck an der Leitha, situata in nord-estul Austriei.

Soferul camionului, un cetatean turc in vârsta de 51 de ani, a fost arestat preventiv. La bordul camionului au fost gasiti 38 de imigranți extracomunitari, inclusiv șase copii, dar autoritățile austriece susțin că în total au fost 43 de imigranti, unii reușind să fugă.

Potrivit anchetatorilor, imigrantii au fost imbarcati in camion in Romania, iar vehiculul a ajuns in Austria prin Ungaria.

Unii imigranti au confirmat ca fusesera adusi pe diverse rute in Romania, platind intre 6.000 si 8.000 de euro pentru a fi transportati ilegal in Europa Occidentala, scrie Mediafax.

Combaterea imigratiei trebuie sa continue intr-un ritm intens, a declarat ministrul de Interne al Austriei, Karl Nehammer.