Avionul prăbușit la Arad a dispărut de pe radar la înălţimea de 365 metri şi viteza de 140 km/h – raport oficial

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS) a anunțat că avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în Arad în data 9 august, accident soldat cu doi morţi, a dispărut de pe radar când se afla la aproximativ 365 de metri de sol şi avea o viteză de 140 km/h. Avionul a urmat apoi o traiectorie de 530 – 550 metri înainte de a lovit solul şi a exploda.

În raportul AIAS, citat de Agerpres, se arată că aeronava Zenair CH 601 XL Zodiac, înmatriculată YR-5078, avea depus planul de zbor şi a decolat la ora 11:15 de pe aerodromul din localitatea Şiria, având la bord pilotul şi un pasager. După decolare, pilotul a fost în legătură radio permanentă cu organele de control ale traficului aerian de la Aeroportul Internaţional Arad, iar aeronava a fost monitorizată de sistemul SSR (Secondary Surveillance Radar) până la ora 11:31, când a dispărut de pe radar. La acel moment, avionul se afla la înălţimea de 365 metri şi avea o viteză faţă de sol de 140 km/h.

„După acest moment, aeronava a ieşit din zona de detecţie a sistemului şi a mai urmat o traiectorie de aproximativ 530-550 m, după care a lovit solul şi a explodat în incinta fabricii Astra Vagoane Arad. Personalul de pază a apelat serviciul de urgenţă 112. În urma accidentului, pilotul şi pasagerul aeronavei au decedat. Aeronava a fost distrusă în totalitate”, se arată în raportul AIAS, potrivit observatornews.ro.

Raportul conţine şi date despre pilotul decedat. Astfel, acesta deţinea licenţă de pilot aeronave ultrauşoare motorizate valabilă până la data de 28.05.2026. La rubrica „Calificări şi autorizaţii asociate”, licenţa conţine menţiunea „Zbor cu pasageri”.

„La data publicării prezentului raport preliminar, comisia de investigaţie a avut acces doar la dosarul de licenţiere al pilotului pentru avioane ultrauşoare motorizate. Conform cererii depuse pentru revalidarea licenţei de zbor pentru avioane ultrauşoare motorizate ULM, la data de 29.05.2024, reiese o experienţă totală de 11915 ore de zbor, din care 315 ore de zbor pe clasa ULM”, precizează documentul AIAS.

Vă reamintim că avionul s-a prăbuşit în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad, iar pilotul de 47 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc. Pilotul era din Bucureşti şi în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. Zborul era unul de agrement, iar avionul a decolat de pe aerodromul din Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Internaţional Arad.