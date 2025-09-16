A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit The New York Times. Printre cele mai faimoase filme ale sale se numără All the President’s Men, Barefoot in the Park, Three Days of the Condor și Out of Africa.

Un comunicat al agenției care îl reprezenta pe actor precizează că acesta a murit, marți dimineață, în somn, la locuința sa din Utah.

Hollywood-ul îl pierde pe Robert Redford, câștigător a două premii Oscar, o vedetă care a schimbat modul în care se face și se înțelege cinema-ul, dând viață și Festivalului de Film Sundance.

Robert Redford s-a născut în 1936 în Santa Monica, California, într-o familie de clasă mijlocie. După o copilărie dificilă și studii abandonate, a plecat în Europa să devină pictor, dar s-a întors alcoolic. Căsătoria cu Lola Van Wagenen în 1958 l-a salvat și l-a determinat să se mute la New York pentru a studia arta dramatică, conform Il Giornale.

A debutat în televiziune în 1960 și în cinema cu „The War Hunt” (1963). Consacrarea a venit cu westernul „Butch Cassidy” care l-a transformat într-o vedetă hollywoodiană și i-a adus premiul BAFTA. Printre filmele sale importante se numără „The Way We Were” (1973), „The Sting” (1973 – șapte premii Oscar), „The Great Gatsby” (1974), „Three Days of the Condor” (1975) și „All the President’s Men” (1976).

În 1981 a debutat ca regizor cu „Ordinary People”, câștigând două premii Oscar (Cel mai bun film și Cel mai bun regizor). A continuat să regizeze filme precum „Quiz Show” (1994), „The Horse Whisperer” (1998) și „The Legend of Bagger Vance” (2000).

În 1990 a fondat Festivalul de Film Sundance alături de Sidney Pollack pentru a promova cinematografia independentă.

Prima căsătorie cu Lola Van Wagenen s-a încheiat în 1985, iar în 2009 s-a recăsătorit cu Sibylle Szaggars. A fost întotdeauna activ politic ca susținător al Partidului Democrat și critic al lui Donald Trump.

Ultimul său film ca actor a fost „The Old Man & the Gun” (2018), alături de Jane Fonda. La peste 80 de ani, a declarat că se retrage din actorie, deși nu exclude complet o revenire. A primit un Oscar pentru întreaga carieră în 2002, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Fox News