Autorităţile promit ordine și siguranță pentru participanții la deschiderea oficială Timișoara – Capitală Europeană a Culturii

Sunt în toi pregătirile pentru deschiderea oficială a programului Timișoara-Capitală Europeană a Culturii, iar reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș și ai Direcției Poliției Locale Timișoara estimează că, la data cu pricina, în 17 februarie, aproximativ 16.000 de persoane să se adune în Piața Unirii, epicentrul evenimentelor notabile care vor vea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.

Oamenii însărcinați cu păstrarea ordinii și siguranței publice au asigurat cetățenii orașului că, în weekendul 17 -18 – 19 februarie efective sporite vor avea grijă ca lucrurile să se desfășoare în liniște și pace, că vor exista două puncte principale de informare și asistență în Piața Unirii și Piața Libertății, dar și un spital mobil în Piața Mărăști.

„Intră în atribuțiile Jandarmeriei Române să asigure ordinea și siguranța publică atunci când vorbim despre un public numeros. Înainte de acest eveniment am organizat ședințe de cooperare cu toate forțele și structurile care participă. La ultima ședință am stabilit concret toate măsurile. Asigurarea ordinii publice se face în sistem integrat. Noi nu am identificat până acum situații de risc sau vulnerabilitate care să îi pună în pericol pe participanți.

Dar, preventiv, vom aloca un număr sporit de forțe de ordine. Unii dintre oamenii noștri vor fi la vedere, în puncte cheie, pentru un plus de siguranță și încredere pentru public. Nu vrem să speriem pe nimeni. În punctele de informare va fi prezent și câte un jandarm pentru a interacționa cu cetățenii. Cred că sunt create toate condițiile pentru buna desfășurare a acestei manifestări”, a declarat inspectorul șef Nicolae Slev de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș.

Pe toată durata evenimentului, aproximatic 150 de jandarmi vor masați în Piața Victoriei și Piața Unirii, asistați de polițiști locali și colegi de la IPJ Timiș. Acestora li se adaugă 200 de voluntari – dintre care 40 sunt coordonatori de echipe – care vor supraveghea la rândul lor buna desfășurare a TM2023. Voluntarii vor putea fi recunoscuți după echipamentul galben, cu logo-ul 2023.

„Noi ne pregătim din timp pentru acest eveniment. Am limitat inclusiv concediile de odihnă. Suntem cu toții aici. Vom fi prezenți în toate spațiile publice și nu numai. Am pus la dispoziție efective inclusiv pentru partea de gestionare și fluidizare a traficului. Nu am identificat riscuri la adresa participanților. De acum a început să se și încălzească; sunt convins că weekendul viitor vremea va fi mai prietenoasă”, a precizat, la rândul său, Attila Hajdu, directorul general al Poliției Locale.

Potrivit sergentului major Zorița Mircov, purtător de cuvânt al ISU Banat, în Piața Unirii se vor afla vinerea viitoare vor fi 30 de pompieri, împreună cu cadrele medicale ale UPU SMURD. Aceștia vor avea la dispoziție două autospeciale și șase ambulanțe. De asemenea, în Piața Mărăști va fi instalat un spital mobil pentru a asigura un răspuns prompt în cazul unor posibile urgențe care ar putea apărea.

„Clădirile culturale în care se vor desfășura aceste evenimente au fost verificate anterior, conform legislației în vigoare. ISU Banat impune și anumite măsuri pentru cetățeni, pentru buna desfășurare a lucrurilor. Nu utilizați focul în locuri deschise. Nu aruncați țigări la întâmplare. Nu blocați accesul. Nu lăsați copiii nesupravegheați. Respectați recomandările forțelor de ordine. În caz de urgență, apelați numărul 112”, a punctat Zorița Mircov, trecând în revistă recomandările colegilor săi de la ISU Banat.

În Piața Unirii și Piața Libertății vor amplasate puncte de informare pentru cetățenii care au întrebări, nelămuriri sau probleme. Punctele sunt încălzite, au personal medical, ceai și vitamine, dar și un jandarm care le poate oferi asistență celor care se prezintă cu diverse solicitări.