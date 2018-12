Automobilism: Nouă titluri naţionale pentru piloţii cluburilor Krepelka Motorsport şi Pro Timiş

Nouă titluri naţionale au cucerit în acest an aşii volanului de la CS Krepelka Motorsport şi Pro Timiş în cadrul celor mai importante competiţii organizate de Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

Alte cinci clasări pe locul al doilea şi trei poziţionări pe treapta a treia a podiumului general au bifat piloţii legitimaţi la cele două cluburi timişorene menţionate.

Au devenit campioni ai României Alexandru Krepelka (Coastă şi Autoslalom), Zoltan Martincsek (Autoslalom, Time Attack şi Coastă 2), Adrian Măduţă (Autoslalom), Alin Lăpăduşa (Rally 2 – copilot), Marius Hudema (Time Attack) şi Sorin Mihoc (Super Rally), argintul a fost obţinut de Ionuţ Moisii (Coastă – la clasa N1 şi la debutanţi), Robert Răzvan (Autoslalom), Marius Hudema (Autoslalom) şi Dragoş Savloschi (Coastă), iar pe locul al treilea s-au clasat Sergiu Boncalo (Autoslalom şi Time Attack) şi Adrian Măduţă (Coastă).

„Au fost rezultate peste aşteptări, dar meritorii pentru munca depusă. În spate se ascunde foarte multe muncă, în special în anul precedent, când am lucrat mult pentru 2018, atunci am achiziţionat şi am pus la punct materialul de concurs. Sezonul 2017 s-a desfăşurat cu materialul de competiţie în lucru, abia în acest an am mers în plin. În ceea ce mă priveşte, cu maşina pe care o am acum pot să mă bat la un nou titlu sau să obţin fără probleme cel puţin o clasare la podium. Principalul reper din 2018 este titlul obţinut de mine în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă. A fost punct ochit, punct lovit. Pentru Clubul Sportiv Krepelka Motorsport a fost al doilea titlu la Coastă în cadrul competiţiilor organizate de Federaţia Română de Automobilism Sportiv. Le mulţumim partenerilor privaţi Mirko Peroni, Dan Lazăr, Leonard Hantig, Cristian Rus, Ion Tusan şi Dănuţ Aslău pentru susţinerea proiectelor sportive pe care le derulăm”, ne-a declarat Alexandru Krepelka.

El este multiplu campion naţional în cadrul competiţiilor organizate de ACR între anii 2007 şi 2014. În 2010 a devenit vicecampion al României la Cupa Dacia Logan, întrecere pe patru roţi aflată sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

Ce urmează pentru piloţii de la CS Krepelka Motorsport şi Pro Timiş ne-a dezvăluit tot Alexandru Krepelka. El şi Alexandru Măduţă sunt prezenţe sigure în următorul sezon al Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, unde ar mai putea lua startul, condiţionat de buget, Dragoş Savloschi. Şi Ionuţ Moisii îşi doreşte un nou parcurs lung în competiţia montană, însă nu este clar în acest moment dacă va reuşi să-şi achiziţioneze o maşină de concurs la înaltul nivel de la Coastă. În 2018, el a mers cu un Citroen Saxo. Mircea Samuil şi Zoltan Martincsek vor participa ori la Coastă 2, ori la Viteză pe Traseu Montan (VTM), ultima fiind o competiţie naţională organizată de ACR. La Autoslalom şi Time-Attack vor lua startul Sergiu Boncalo, Sorin Mihoc, Marius Hudema, Robert Răzvan şi, în funcţie de timp şi de buget, Alexandru Krepelka şi Zoltan Martincsek.

„Strategia pentru 2019 a fost conturată, dar ea va fi finalizată când vom cunoaşte exact bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie”, ne-a mai spus Alexandru Krepelka, unul dintre premianţii de la Gala Campionilor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, eveniment ce a avut loc, recent, la Timişoara.

Pentru 2019, calendarul provizoriu al Campionatului Naţional de Viteză în Coastă cuprinde nouă etape, cu una mai mult decât în acest an. Noutăţile sunt concursurile de la Mediaş şi Cheile Grădiştei, iar de pe listă a dispărut competiţia de la Teliu. Conform anunţului Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, calendarul provizoriu cuprinde următoarele etape: Râşnov (6-7 aprilie), Cheile Grădiştei (18-19 mai), Poiana Braşov (8-9 iunie), Reşiţa (29-30 iunie), Sinaia (20-21 iulie), Mediaş (3-4 august), Rânca (31 august-1 septembrie), Câmpulung (21-22 septembrie), Poiana Braşov (12-13 octombrie). A fost anunţată şi o rezervă, aceasta fiind etapa de la Ojdula.