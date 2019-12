Artă și artiști români la Timișoara

Un grup de tineri artiști timișoreni din cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest Timișoara au demarat un proiect unic, menit să aducă împreună creatorii și iubitorii de artă. Proiectul Artă și Artiști Români are o motivație pur educațională.

”Scopul proiectului e a fi un liant care să conglomereze în jurul său artiști români și iubitori de artă”, arată unul din inițiatorii proiectului, Robert Gomboș.

Proiectul se prezintă (momentan) sub forma unui portal cu informații despre arta contemporană românească (dar nu numai) oferind artiștilor posibilitatea să își prezinte CV-urile și portofoliile și, mai departe, facilitându-le legătura cu galeriile interesate, cu organizatorii de evenimente, cu alte instituții de profil.

Astfel, pe lângă faptul că artiștii își pot promova online propriile lucrări, proiectul e un forum care facilitează discuții libere și prezentare de evenimente culturale.

Inițiatorii proiectului sunt Robert Gomboș si Andrada Ușvat, amândoi doctoranzi ai Facultății de Arte și Design din Timișoara. Ei cred ca acest proiect are capacitatea de a acoperi o arie esențială din lumea artistică modernă, și anume aceea de networking (facilitarea comunicării între artiști și instituții). Autorii portalului spun că, prin acesta aduc un aport viitoarei Capitale Europene a Culturii.

Cum funcționează? Artiștii își pot crea gratuit un profil care poate conține CV, anunțuri importante, portofoliu, descrierea lucrărilor ș.a. De asemenea ei pot redacta articole, pot interacționa între ei, pot participa la discuții online, dezbateri tematice etc.

Proiectul Artă și Artiști Vizuali nu aparține și nu este afiliat niciunei instituții publice sau private și își propune să mențină acest statut.

„E adevărat, am stat pe gânduri și am cântărit cu atenție dacă o platformă creată de artiști, care să vorbească despre artă și artiști, își are locul în oceanul de date care se găsește în sfera online. Suntem conștienți de rolul imens pe care îl joacă educația în zilele noastre, cu atât mai mult cu cât contextul socio-politic din ultimii ani a arătat rezultatele îngrijorătoare ale precarității acesteia. Am crezut mereu, cu înverșunare, în libertatea informației și în accesul direct la aceasta. Astfel, haideți să ne cunoaștem între noi și să împărtășim cine suntem – ca artiști – și ceea ce cunoaștem. La urma urmei, arta trebuie să fie liberă de orice împovărare pentru ca ea să fie expresie curată”, arată Robert Gomboș.

Utilizatorii îi pot găsi pe artiști online la adresa: https://artasiartistivizuali.ro/ dar și pe unul dintre portalurile majore de social-media la adresa: https://www.facebook.com/artistivizuali/

