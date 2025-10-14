„Arhiva Mihai Opriș“, în expoziție la Muzeul Banatului

În cadrul ediției „Heritage of Timișoara: Baroque“, Asociația Prin Banat și Muzeul Național al Banatului vă invită să descoperiți „Arhiva Mihai Opriș“, o expoziție care aduce pentru prima dată în atenția publicului o selecție de hărți, planuri și imagini istorice din Timișoara și Banat.

Documentele prezentate provin din arhiva personală a dr. arh. Mihai Opriș și au fost puse la dispoziția Asociației Prin Banat spre păstrare și valorificare.

Expoziția propune o incursiune în memoria urbană a Timișoarei, prin materiale rare și inedite care surprind transformările orașului de-a lungul secolelor.

„La vernisajul care va avea loc joi, 16 octombrie, la ora 19, la Muzeul Banatului, etaj (str. Martin Luther nr. 4) îl vom avea alături pe dr. arh. Mihai Opriș, care va vorbi despre importanța acestor documente și despre felul în care arhivele personale pot deveni punți între trecut și prezent.

Expoziția va rămâne deschisă până în data de 2 noiembrie și va putea fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10 și 18, iar intrarea este liberă.

Mihai Opriș este arhitect și cercetător al patrimoniului urban, cunoscut pentru activitatea sa dedicată documentării și promovării istoriei urbanistice a orașului Timișoara și a regiunii Banatului.

De-a lungul carierei a realizat numeroase studii, articole și volume de specialitate, contribuind la o mai bună înțelegere a evoluțiilor urbanistice și arhitecturale locale.

Pasionat de recuperarea memoriei orașului, a reunit în arhiva sa personală o bogată colecție de hărți, planuri și documente istorice, devenite astăzi o resursă prețioasă pentru cercetători și publicul larg.

Heritage of Timișoara este un proiect de intervenție culturală în cartierele istorice ale orașului, inițiat de Asociația Prin Banat, care urmărește promovarea și valorizarea patrimoniului cultural local, creșterea gradului de conștientizare privind importanța protejării acestuia și încurajarea turismului cultural.

În 2025, la zece ani de la conturarea ideilor care au stat la baza proiectului, Heritage of Timișoara își continuă misiunea – de această dată prin prisma stilului baroc, o mișcare artistică și arhitecturală care a influențat profund dezvoltarea vizuală și urbanistică a orașului.

„Heritage of Timișoara: Baroque“ este un proiect organizat de Asociația Prin Banat, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și cofinanțat de AFCN.

Parteneri sunt Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, OAR – Filiala Timiş, Visit Timișoara, Asociația de la 4, Asociația Festivalul Baroc Timișoara.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. această organizație nefiind responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării,“ au transmis reprezentanții Muzeului Național al Banatului