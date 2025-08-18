Anunț licitație – autoutilitare MAN, autoutilitară Mercedes-Benz, autoutilitare Volkswagen, autoturism Citroën

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitatea Fiscală Municipală Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.

ANUNT PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

Dosar de executare nr.F999

Nr. 4572-13 din 07.08.2025

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 03, luna septembrie, anul 2025 , ora 13.00, in Lugoj, str Astalas nr 1-3, et 2, cam 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului PETRAŞCU COMAN, a doua licitatie:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , autoutilitara N3 MAN, an fabricatie 2008, culoare alb, motorină, nr.înmatriculare TM-35-DCL, serie sasiu WMA18XZZ78W121661 stare uzura: normală semne particulare: nu 68559 Nu face obiectul TVA , autoutilitară N3 Mercedez Benz 952, an fabricatie 1998, culoare verde, motorină, nr.înmatriculare TM-98-DCL, serie sasiu WDB9520031K371994 stare uzura: normală semne particulare: nu 90895 Nu face obiectul TVA , autoutilitara autotractor N3 MAN TGA 18,430 4X2BLS, an fabricatie 2004, culoare galben-gri, motorină, nr.înmatriculare TM-23-DCL, serie sasiu WMAH06ZZ25GI73656 stare uzura: normală semne particulare: nu 58837 Nu face obiectul TVA , autoutilitară N1 Volkswagen 2EKE2LM5C1320N Crafter, an fabricatie 2008, culoare negru, motorină, nr.înmatriculare TM-60-DCL, serie sasiu WV1ZZZ2EZ96023344 stare uzura: normală semne particulare: nu 46457 Nu face obiectul TVA Autoturism, autoturism M1 Citroen C4 Picasso, an fabricatie 2007, culoare gri, motorină, nr. înmatriculare TM-09-DCL, seie sasiu VF7UA9HZH45042063 stare uzura: normală semne particulare: nu 11572 Nu face obiectul TVA , autoutilitară Volswagen Crafter 2EF, an fabricatie 2008, culoare gri, motorina, nr.înmatriculare TM-18-DCL, serie sasiu WV1ZZZ2EZ86042233 stare uzura: normală semne particulare: nu 35547 Nu face obiectul TVA

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX, beneficiar Unitatea Fiscală Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000146;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului

comerţului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: L207/2015 modificata si completata

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: nu sunt

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256351673