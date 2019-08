André Rieu îi invită pe timişoreni la dans

Anul acesta, André Rieu îi invită pe timişoreni să-şi încalţe pantofii de dans. Concertul de vară intitulat „Invitație la dans”, pe care celebrul muzician olandez îl va susţine la Maastricht, în faţa publicului meloman din orașul său natal, va fi proiectat mâine, la ora 20, la Sala „Capitol” a Filarmonicii de Stat „Banatul”.

Spectacolele anuale ale lui André Rieu din Maastricht atrag fani din toate colțurile lumii. Piața medievală a orașului este transformată într-un cadru spectaculos pentru aceste concerte de neuitat, destinate tuturor vârstelor, evenimente pline de umor, distracție și emoție, în compania unei muzici superbe.

„Nopțile de vară sunt făcute pentru dans, iar aceasta este o petrecere pe care nu trebuie să o pierdeți. Alăturați-vă lui André Rieu, orchestrei sale, <<Johann Strauss>>, sopranelor de clasă mondială, trio-ului <<Platin Tenors>> și invitaților speciali pentru o experiență cinematografică magică. Concertul va fi subtitrat în limba română și are o durată de trei ore, incluzând și o pauză. Biletele costă 45 lei și pot fi cumpărate de la casieria Sălii <<Capitol>>, zilnic între orele 9-13 sau în ziua concertului, începând cu ora 19”, spun organizatorii manifestării.

La ora actuală, André Rieu este unul dintre cei mai bine vânduți muzicieni din lume, care a reuşit să revitalizeze valsul la nivel internațional cu spectacolele sale pline de extravaganță și de emoție. Deținătorul celei mai mari orchestre private din lume, faimosul violonist a vândut până în prezent peste 40 de milioane de albume și DVD-uri pe întreg mapamondul.

André Rieu, <<Johann Strauss Orchestra>>, corul și numeroși soliști internaționali călătoresc în toată lumea, în fiecare an, susținând o sută de concerte cu peste un million de spectatori. Turneele muzicianului olandez au intrat în Billboard’s Top 10 an de an, începând din 2004. Concertele lui Rieu sunt ca un foc de artificii al emoțiilor, oferind publicului un divertisment total cu melodii celebre, romantice, înțesate cu numeroase surprize, umor și soliști internaționali de primă clasă. Videoclipurile publicate pe contul de YouTube al artistului au atins până acum peste un miliard de vizionări și peste 3,7 milioane de fani îl urmăresc pe Regele Valsului pe Facebook.