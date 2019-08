Autoritatea Națională pentru protecția Consumatorilor a dat sancțiuni de peste 1000000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale la comercializarea băuturilor răcoritoare și a sucurilor și nectarurilor din fructe.

Conform unui comunicat de presă al ANPC, timp de două săptămâni, inspectorii acestei instituții au efectuat controale privind conformitatea și modul de etichetare, prezentare și publicitate a băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor de fructe.

Controlul s-a desfășurat în toate județele tarii și în Municipiul București. Au fost controlați 682 operatori economici (distribuitori, magazine, stații benzină și producători), iar în cazul a 425 dintre aceștia (62,3%) au fost constatate deficiențe.

Urmare a deficiențelor constatate, organele de control au dispus oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a 29449 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe în valoare de circa 43353 lei care erau improprii consumului uman (produse depozitate în condiții improprii sau cu data durabilității minimale depășită); oprirea temporară de la comercializare a 31767 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe în valoare de 92173 lei până la remedierea neconformităților constatate; aplicarea de 463 sancțiuni contravenționale, din care 221 avertismente și 242 amenzi în valoare de 1012800 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.

Printre abaterile sancționate s-au numărat: ambalaje și etichete deteriorate, comercializarea de produse in afara datei durabilității minimale,lipsa elementelor de identificare si caracterizare, neînscrierea denumirii sub care se vinde produsul, lipsa înscrierii termenului “cu îndulcitori” (deși aceștia erau menționați în lista ingredientelor), înscrierea unor afirmații eronate, abuzive sau confuze. Totodată au fost descoperite sucuri cărora le lipsea lista aditivilor utilizați în fabricarea lor, atenționările conforme normelor UE privind aditivii alimentari, etichetele cu traducerea ingredientelor folosite în liba română sau care aveau etichete cu litere atât de mici încât nu mai erau lizibile. Au mai fost sancționați cei care nu au respectat condițiile privind depozitarea și comercializarea băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor de fructe.

Alște nereguli constatate și sancționate au fost: diferențe de preț între raft și casa de marcat, vânzarea de produse la pachet promoțional fără a exista produsul individual pentru compararea prețurilor, comercializarea produselor cu denumiri diferite la raft față de ceea ce este înscris pe etichetă, lipsa produselor promoționale înscrise pe unele ambalaje.

”Comercializarea produselor alimentare reprezinta unul din cele mai sensibile domenii de activitate ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, daca ne gandim numai la faptul ca un aliment depozitat necorespunzator poate duce la imbolnavirea consumatorului care a avut ”ghinionul” să-l cumpere. Ganditi-va la un copil al cărui parinte ii cumpara o sticla de suc depozitat in soare sau care nu mentioneaza informatiile esentiale pe eticheta. Asa cum am declarat deja, nu vom accepta astfel de comportamente si vom continua sa supraveghem piata pentru ca abateri de felul celor constatate de comisarii ANPC sa nu mai apara si sa nu mai puna in pericol sanatatea noastra si a copiilor nostri”, a declarat Horia-Miron Constantinescu, presedinte al ANPC.