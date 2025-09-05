Alți adolescenți teribiliști pe trotinete electrice, filmați la Timișoara. "N-ai tu treabă, boss...!"

La doar câteva ore după ce Poliția Timiș a transmis că agenții rutieri încearcă să identifice mai mulți tineri filmați circulând haotic, cu trotinete electrice, pe un bulevard cu trafic intens din Timișoara (Calea Aradului), pe rețelele de socializare au apărut noi imagini cu alți adolescenți teribiliști.

Doi băieți au fost surprinși (pe strada Drubeta) de camera de bord a unui autovehicul, în timp ce se plimbau relaxați pe mijlocul drumului, peste liniile de tramvai.

Asta după ce au venit din partea stângă, de pe o stradă lăturalnică, fără să schițeze vreo intenție de a se asigura.

Unul dintre ei nu avea nici cască de protecție.

Cei mai mulți dintre conducătorii auto sunt revoltați pentru faptul că fenomenul a scăpat de sub control, iar când încearcă să le explice puștanilor pericolele la care se expun, de multe ori se trezesc cu replici de genul „N-ai tu treabă, boss…!”

Evident, este nevoie, rapid, de o legislație mai aspră și mai clară, pe care autoritățile să o poată pune în aplicare cu fermitate.



