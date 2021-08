Alexandru Arșinel vorbește despre salariile mizere ale actorilor

Actorii din țara noastră au fost întodeauna lăudați de marii critici ai lumii teatrului și cinematografiei, însă nu de puține ori aceștia s-au plâns că nu sunt, de fapt, răsplătiți la adevărata lor valoare. Cu puține excepții, actorii au salarii mici, cel puțin când vine vorba despre perioada de început.

Ca să ajungă la venituri decente trebuie să muncească în mai multe locuri în același timp sau să aibă o experiență impresionantă desfășurată pe ani întregi. Am stat de vorbă cu Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră, care ne-a povestit cum arată și cu cât este răsplătită munca unui actor.

Cât muncește un actor pentru un venit decent

Mai mult, Alexandru Arșinel a povestit pentru Impact.ro, cât a trebuit să muncească pentru a avea o bătrânețe decentă. Nu a fost deloc ușor, spune artistul, chiar dacă din afară lumea artiștilor pare strălucitoare și destul de facilă. În spatele unui nume ca cel al lui Alexandru Arșinel se ascund zeci de ani de trudă grea, după cum povestește chiar el. Nopți nedormite, griji, spectacole pe bandă rulantă și mereu preocuparea de a căuta ceva de făcut pe lângă teatru. Marea problemă în țara noastră este că arta nu a ajuns să fie atât de apreciată precum se întâmplă în alte țări dezvoltate.

Actorii se plâng că termină facultate și apoi își găsesc cu greu roluri, iar salariile de început sunt destul de mici și nu le asigură un trai decent. Recent, un actor cunoscut din țara noastră povestea că la începutul carieri sale primea un salariu de doar 800 de lei.

„Dintotdeauna artiștii au fost prost plătiți. Eu ca să ajung să am bucuria unei răsplate mai generoase a trebuit să muncesc de mi-au sărit ochii. Exceptând teatrul unde leafa era leafă a trebuit să te zbați să mai faci ceva, să joci într-un serial… A trebuit să fac multe alte lucruri, să muncesc aproape non-stop. Aici am avut norocul să am și o parteneră care nu se plângea niciodată, era conectată la tot ceea ce trebuia să facem ca să și lăsăm ceva în urmă.

Stela Popescu era total conectată la efort, nu se plângea niciodată. Plecam la 4 dimineața la Pașcani, era în poartă, mă aștepta. Avea o dorință de a face asta permanent. Nu, nu suntem suficient de prețuiți pentru ceea ce facem și încercăm să facem, nu suntem suficient respectați și apreciați. Primarii și toți cei care trec pe la conducerea noastră nu ne bagă în seamă, nu au respect mare față de artiști.

Dacă un actor crește și ajunge la un anumit nivel și un timp este respectat de forul respectiv (n.r. de primărie), dacă se schimbă peste patru ani, nu ne mai bagă în seamă. Nu există o grilă care să pună la punct repectul față de acești oameni care sunt conectați mereu la efortul acesta”, a povestit Alexandru Arșinel.

