Alegeri locale parțiale într-o comună din Caraș-Severin pe data de 7 decembrie 2025

Guvernul României urmează să aprobe, în ședința de joi, proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale, care vor avea loc în mai multe localități din țară, inclusiv în comuna Marga din județul Caraș-Severin.

Potrivit documentului, data alegerilor a fost propusă pentru 7 decembrie 2025, zi în care cetățenii din localitățile vizate își vor alege noii primari sau reprezentanți locali.

Alegeri parțiale la Marga după demisia fostului primar Nicolae Beg

În comuna Marga, alegătorii sunt chemați din nou la urne după ce funcția de primar a rămas vacantă.

Conform radioresita, fostul edil, Nicolae Beg, a renunțat la mandat pentru a candida la Primăria Orașului Oțelu Roșu.

În prezent viceprimarul exercită și atribuțiile de primar, până la organizarea noului scrutin.

Calendar electoral și alte localități vizate

Pe lângă București și județul Buzău, alegeri locale parțiale vor avea loc și în alte circumscripții electorale:

comuna Retea (Bihor)

comuna Mihai Eminescu (Botoșani)

comuna Dobromir și comuna Lumina (Constanța)

orașul Găești (Dâmbovița)

comuna Sopot (Dolj)

comuna Valea Ciorii (Ialomița)

comuna Vânători (Iași)

comunele Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș)

comuna Cârța (Sibiu).

Executivul va aproba, totodată, și calendarul acțiunilor electorale, care va începe la data de 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, și se va încheia în ziua votului, 7 decembrie 2025.

„Programul calendaristic al acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde în mod direct de data la care vor avea loc alegerile locale parțiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv 2 noiembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.