Aderare la UE. A fost anunțat numele următorului stat care ar putea fi acceptat în uniune

Externe
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Aderare la UE. A fost anunțat numele următorului stat care ar putea fi acceptat în uniune

Aderare la UE. A fost anunțat numele următorului stat care ar putea fi acceptat în uniune.

Liderii europeni au anunțat marți că Muntenegru ar putea încheia discuțiile de aderare la UE până la sfârșitul anului viitor.

De asemenea, liderii UE au lăudat Ucraina pentru reformele făcute și au criticat Serbia și Georgia pentru măsurile care au provocat un regres al democrației.

Comisia Europeană a lăudat marți progresele Ucrainei în ceea ce privește reforma pentru aderarea la bloc, în ciuda îngrijorărilor legate de corupție.

Tot marți, CE a emis avertismente dure candidaților Serbia și Georgia cu privire la regresul democratic, potrivit AP.

De asemenea, Comisia Europeană a transmis că Muntenegru ar putea încheia discuțiile de aderare la UE până la sfârșitul anului viitor, plasând-o drept favorită pentru a deveni a 28-a țară membră.

Rapoartele anuale privind 10 țări, majoritatea din Balcanii de Vest, vin într-un moment în care procesul de extindere a UE este aproape blocat. Croația a fost ultima țară care a aderat, în urmă 12 ani.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Se închide o fabrică din vestul țării, care avea 1.000 de angajați

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *