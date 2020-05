Accident în centru, la Timișoara, provocat de un șofer băut

Un tânăr de 20 de ani care circula pe bulevardul I.C. Brătianu a pierdut controlul volanului în apropierea intersecției cu bulevardul Eminescu. Autoturismul a acroșat un semafor și a pus la pământ două semene de circulație. Mașina avea viteză când s-a produs accidentul.

Șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar surpriza a venit când a fost verificar cu aparatul etilotest. Valoarea indicata a fost de 1,1 miligrame per litru, alcool pur in aerul expirat. Tanarul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.