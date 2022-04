300 de pachete cu dulciuri copiilor din Caransebeș, de la un lugojean care a crescut pe străzi

Emil Constantin sau ”Marius, copilul străzii”, cum este cunoscut de lugojeni, și-a făcut un obicei în a-i ajuta an de an pe semenii mai puțin norocoși.

De această dată, în preajma Sărbătorilor Pascale, tânărul a dăruit, cu sprijinul oamenilor inimoși, 300 de pachete cu dulciuri elevilor de la Liceul Tehnologic ”Dacia” din Caransebeș. Unitatea de învățământ, condusă de prof. director Camelia Rusulescu, a întâmpinat cu bucurie frumosul gest, copiii arătându-se încântați de daruri.

”În primul rând aș vrea să mulțumesc doamnei director Camelia Rusulescu și părintelui Liviu Bojin pentru colaborare, precum și tuturor celor care m-au ajutat.

Anul acesta, de Paști, am reușit împreună cu familia mea, soția Elisabeta și fiica Lois Emanuela, să donăm 300 de pachete pentru copii, fiindcă ei sunt cei care se bucură cel mai mult de un iepuraș de Paști sau de o ciocolată. Pentru mine e cea mai mare bucurie să fac fapta asta pentru cei nevoiași. Aș vrea să organizez o acțiune similară și în luna decembrie, înainte de Crăciun, deoarece anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi împlini 40 de ani și aș vrea cu acest prilej să dăruiesc cel puțin 400 de pachete oamenilor sărmani”, explică Emil Constantin.

Tânărul a avut o viață grea, însă nu a uitat niciodată de unde a plecat. Primind la rândul lui ajutor de-a lungul anilor, Emil Constantin a făcut un scop în a-i ajuta în permanență pe cei mai puțin norocoși, oameni sărmani care de multe ori nu au ce pune pe masă. Speranța sa este ca mai mulți oameni cu posibilități financiare bune să îi urmeze exemplul și să se implice în diverse campanii umanitare.

”Trăind pe străzi timp de 18 ani, în Lugoj, Timișoara, Caransebeș, București sau alte orașe ale țării, am văzut câte am primit eu din partea oamenilor cu suflet mare. Mi-au oferit educație, m-au învățat să fac bine, așa că mi-am spus că vreau să ajut și eu la rândul meu. Dumnezeu să mă ajute să fiu sănătos, fiindcă vreau să continui acest proiect. De multe ori, noi, cei care nu avem venituri așa mari cum au alții, suntem mai degrabă dispuși să ajutăm omul sărman. Sunt cel mai fericit când pot să ajut. Mai bine să rămân eu sau familia mea fără, dar în ziua de Paști să știu că am dăruit unui copil o bucurie.”, adaugă Emil Constantin, conform redeseptarea.ro.

Nu este pentru prima dată când Emil vine în ajutorul semenilor. În ultimii ani, acesta a reușit să dăruiască sute de porții cu mâncare și pachete în Caransebeș, Lugoj sau Timișoara.

Foto: redesteptarea.ro