2 șoferi din Timiș, prinși la volan drogați sau băuți.

În data de 9 decembrie, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făget au oprit pentru control în localitatea Mănăștiur din județul Timiș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 30 de ani. În urma testării cu aparatul Drugtest a rezultat faptul că tânărul se afla sub influența substanțelor psihoactive, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”. În data de 10 decembrie, în jurul orei 01:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat, pe strada 20 Decembrie 1989 din municipiu, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele conducătorului auto, a fost întocmit un dosar penal pentru „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

lugojeanul.ro