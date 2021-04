Zece ani de la înființarea laboratorului interactiv de fizică al UPT

Experimentarium TM, laboratorul interactiv de fizică inaugurat în premieră la Timișoara, în Parcul Rozelor, creat cu scopul de a dezvolta interesul pentru știință al elevilor, împlinește zece ani de la inaugurarea oficială. Găzduit într-un spațiu de peste 800 mp, pus la dispoziție de Universitatea Politehnica Timișoara, Experimentarium TM oferă tuturor celor interesați peste 350 de experimente variate, ce ilustrează principalele fenomene și legi ale fizicii.

După nouă ani de activitate interactivă, cu grupuri de vizitatori din mediul școlar și universitar, din ţarӑ, dar și din alte state, însumȃnd circa 40.000 de vizitatori, în ultimul an activitatea s-a desfӑșurat în grupuri reduse, cu respectarea condiţiilor de distanţare și în mediul on-line. Acum, activitatea se desfășoarӑ exclusiv online, pe pagina de Facebook Experimentarium TM. Cel mai nou proiect din cadrul Experimentarium TM este Experimentarium NON STOP, dezvoltat pentru a le oferi vizitatorilor posibilitatea de a efectua experimente în afara programului de vizitare, fără a avea nevoie de asistență de specialitate. Experimentarium NON STOP oferă, pentru început, o serie de nouă experimente interactive de fizică, poziționate în ferestrele clădirii ExperimentariumTm, de pe Splaiul Spiru Haret nr 1A. Acestea pot fi văzute și acționate din afara clădirii, rând pe rând, cu ajutorul unui laser pointer.