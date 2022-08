‘’Vremea recoltei’’ la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega va găzdui vineri, 2 septembrie, de la ora 19, venisajul expoziţiei ‘’Vremea recoltei’’, semnată de Ioana Maria Sisea şi curatoriată de Anca Verona Mihuleț şi Iris Ordean.

„Bunicii mei aveau o casă, trei paturi, patru mese, paisprezece scaune, douăzeci și șapte de pahare, patruzeci și patru de farfurii, trei televizoare, cinci covoare…

Bunicii mei locuiau într-una dintre cele patru camere ale casei; celelalte trei erau păstrate ca o scenografi e de care nu ne puteam atinge. Erau camerele bune la care aveau acces doar oamenii importanți care veneau în vizită, cum ar fi preoții sau rudele mai îndepărtate.”

Acesta este un fragment din felul în care Ioana Sisea își amintește casa bunicilor ei materni.

Nu regăsim urme de nostalgie, dar putem vorbi despre o responsabilizare a memoriei care deschide calea pentru înțelegerea poeticii unui spațiu cunoscut în profunzime de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, atât din perspectiva materiei, cât și din perspectiva formală.

Memoria devine, astfel, aproape un mediu în sine, esențial pentru potențialul său alegoric în reprezentarea vizuală a instalației, în organizarea unei relatări a preocupărilor estetice. Odată cu moartea bunicilor, relația Ioanei cu casa în care a crescut s-a transformat.

Casa în sine a devenit un construct spațial încărcat cu straturi de memorie; deposedată de activitățile zilnice și de tensiunea imediatului, casa a fost inclusă într-o geografie personală distinct conturată. Era necesară democratizarea absolută a spațiului pentru a putea salva memoria locului.

Ioana Sisea lucrează la limita dintre diverse medii de expresie artistică – ceramică, desen, instalație, sculptură sau video – urmărind perpetua schimbare de poziție dintre semn și discurs, prin complicarea relației audienței cu subiectul privirii.

Îmbinând munca de atelier cu un proces de conceptualizare riguros, Ioana Sisea se concentrează pe realizarea unor serii complexe de lucrări a căror producție se întinde de regulă pe parcursul mai multor ani.

În 2022, a absolvit programul de master de la Royal College of Art din Londra și a susținut teza de doctorat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Proiectele sale au fost prezentate în expoziții personale sau de grup la: Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; Royal College of Art, Londra; Gallery Rosenfeld, Londra; Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA, Sf. Gheorghe; Zina Gallery, Cluj-Napoca sau Diehl Gallery, Berlin. Anca Mihuleț, laureată a Bega Art Prize în 2019, a curatoriat expoziția Cronicile viitorilor supereroi la Kunsthalle Bega în 2021.

În prezent, lucrează la proiectul de cercetare You Betrayed the Party Just When You Should Have Helped It, alături de artista vizuală Andreja Kulunčić și curatoarea Irena Bekić, care va fi prezentat în 2023 la Muzeul Vargas din Manila.

În ultimii doi ani, Iris Ordean s-a interesat de cercetarea rețelelor locale-globale văzute prin prisma teoriei rizomilor și a descentralizării (în sensul deleuzoguattarian), dar și de funcția artei contemporane experimentată în spații din afara structurilor muzeelor sau a galeriilor. Iris a lucrat cu mai multe instituții, precum și în proiecte internaționale transdisciplinare desfășurate în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie sau România. Anca Mihuleț și Iris Ordean se află la a doua colaborare, după ce au curatoriat, alături de Isabelle Henrion, rezidența O vilă pe cont propriu, din cadrul Sezonului cultural România – Franța 2019.

Proiectul este cofinanțat de Centrul de Proiecte Timișoara, în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.