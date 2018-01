Vi s-a întâmplat să așteptați tramvaiul în neștire în zilele de weekend? Iată de ce tremurați de frig în stații

Recent, pe mail-ul redacției am primit un mesaj de la unul dintre angajații STPT (Societatea de Transport Public Timișoara), fosta RATT, acesta dezvăluindu-ne una dintre cauzele care, în zilele nelucrătoare (sâmbăta și duminica), îi fac pe timișoreni să aștepte în stații zeci de minute în șir mijloacele de transport în comun.

„Se retrage în depou”

Citiți mesajul și aflați că nu neapărat șoferului sau vatmanului trebuie să-i adresați „urările de bine” pentru așteptarea îndelungată în stații, ci altor personaje, aflate la adăpost, în sediul societății de transport:

„Ați observat uneori că, după un lung timp de așteptare a unui mijloc de transport, apare în sfârșit unul care… are afișat mesajul: <Se retrage în depou>. Care ar fi motivul? 1. O defecțiune care nu poate fi remediată în trafic și care periclitează siguranța circulației. 2. Cel care conduce a terminat programul, iar aici intervin mai multe aspecte: – a terminat programul de drept; – a terminat tura și nu are schimb pe mașină/tramvai; 3. Nu a terminat programul, nu este nici defect, dar… un oarecare ingineraș, cu oarecare funcție dispune ca acel vehicul să fie retras, considerând că acel conducător de bord nu are voie să lucreze mai mult, mai ales în zilele cu tarif special (zile nelucrătoare).

Nu se pune problema că mijloacele de transport sunt oricum rare, că e ploaie sau frig nu, EU, inginer de exploatare, decid că respectivul șofer/vatman va veni la lucru pentru o oră sau două, deși, conform graficului de mers, timpul de lucru este cu totul altul. Răspund acești stăpâni de sclavi pentru golurile create în trafic? Sau pentru disconfortul călătorilor și, implicit, al șoferilor rămași în trafic?

Locul acestor <moșieri> este călduț și ei dispun după bunul plac, fără discernământ, fără remușcări, fără explicații. Or noi știm că un vehicul lipsă în traseu creează haos, nervi întinși la maxim, să nu mai spunem de călătorii abandonați prin stații”.

Nemulțumiri salariale

Cum mesajul ne-a suscitat, evident, interesul, am contactat-o, pe mail, pe persoana care ne-a scris și am rugat-o să ne viziteze la redacție, pentru a ne oferi mai multe amănunte. Omul a venit și ne-a explicat care e substratul acelor retrageri de pe traseu a unor tramvaie (persoana care ne-a contactat este vatman) în zilele de sâmbătă și duminică, solicitându-ne însă să nu-i divulgăm identitatea, de teama repercusiunilor.

Am aflat, astfel, că vatmanii care fac parte din sindicatul „Armonia”, recent înființat și aflat în conflict cu directorul general al societății, Ioan Goia, au fost șicanați permanent de acesta din urmă, inclusiv în privința salariilor, care le-au fost stabilite la nivelul unui debutant, deși unii angajați au ani buni de muncă la activ în societatea de transport.

După cum susține angajatul cu care am discutat, supărați că li se oferă foarte puțini bani pentru munca prestată, mai mulți vatmani din sindicatul „Armonia” au decis să își facă doar norma obișnuită de ore, fără să mai lucreze și ore suplimentare. Asta în ideea ca, pusă în situația de a nu mai putea asigura fluiditatea traficului în zilele nelucrătoare, conducerea STPT să-și reconsidere poziția și să mărească salariile oamenilor.

Explicația unei dispariții de pe traseu

Doar că, din câte se pare, șefii RATT/STPT au găsit altă soluție, vă explicăm imediat. În graficul atașat articolului sunt prezentate orele intrărilor și ieșirilor pe trasee, în zilele nelucrătoare, ale celor șase linii de tramvaie – 1, 2, 4, 7, 8, 9 -, cu cifre romane fiind notate tramvaiele scoase pe traseu pe fiecare linie. Adică 4.I înseamnă tramvaiul I de pe linia 4, iar 9.III reprezintă tramvaiul III de pe linia 9. În total, într-o sâmbătă sau duminică, în Timișoara sunt scoase pe traseu 22 de tramvaie, câte trei pe două linii (1 și 8) și câte patru pe patru linii (2, 4, 7 și 9).

Să luăm ca exemplu tramvaiul de la poziția 11 din tabel, 1.II, adică tramvaiul II de pe linia 1, care are programată ieșirea din depou la ora 5,53, schimbul de tură la ora 15,19 și intrarea în depou la ora 23,18. Vatmanul iese din depou la ora fixată, iar peste vreo două de lucru este sunat de inginerul de exploatare și invitat să se întoarcă în depou, deoarece cu acele două ceasuri de muncă și-a îndeplinit norma de ore!

Omul se întoarce cu tramvaiul în depou în jurul orei 8 dimineața, iar până la schimbul de tură programat la ora 15,19, adică timp de vreo șapte ore, pe traseul liniei 1 nu mai circulă trei tramvaie, așa cum era planificat, ci doar două, tramvaiele 1.I și 1.III! După ora 15,19, tramvaiul 1.II revine pe traseu, cu vatmanul venit la schimb de tură, astfel că pe linia 1 sunt iarăși trei tramvaie, însă timp de șapte ore absența tramvaiului 1.II i-a făcut pe călători să aștepte aiurea în stații!

Ordin verbal

Prevăzători, șefii care îi cheamă pe vatmani de pe traseu o fac doar telefonic, nu și în scris, după cum ne spune și vatmanul care ne-a dezvăluit stratagema: „Îmi dă telefon, să mă retrag. Nu îți dă în scris, semnat, să vedem și noi cine și-l asumă. Nu le pasă și nu îi întreabă nimeni. În loc de trei tramvaie la linia 8, de exemplu, vor circula numai două. În loc să stea omul 20 de minute în stație, va sta peste 35-40 de minute, fiindcă tramvaiul ăla nu mai este”.

Conducerea STPT zice că totul e în regulă

După ce am înțeles mecanismul prin care dispar tramvaiele de pe trasee în zilele nelucrătoare, am solicitat conducerii STPT să ne răspundă la întrebarea: „De ce se scot tramvaiele de pe traseu, în zilele nelucrătoare, fără să fie puse în circulație altele în loc, astfel încât să se respecte graficul?”. Răspunsul STPT este următorul:

„Lunar, conducătorii de tramvai decid dacă doresc să lucreze la regimul lunii sau vor să vină la ore suplimentare. În acest mod, graficele de circulație sunt realizate astfel încât să nu rămână linii neacoperite. Retragerile din traseu sunt pe motive tehnice, fiind însă scos în circulație alt tramvai care să acopere linia”.

După cum observați, conducerea STPT are o altă variantă, una din care se degajă doar profesionalism și competență: totul este sub control, graficele de circulație sunt respectate la secundă, liniile sunt acoperite în permanență, ce scoatem de pe traseu înlocuim instantaneu.

Atunci cum Dumnezeu se face că, în special sâmbăta și duminica, iarna îngheți iar vara ajungi să faci insolație în stație până îți vine tramvaiul, dacă totul este atât de bine pus la punct?!