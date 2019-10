Urmează concedieri în masă: 400.000 de bugetari vor fi daţi afară

Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane, Dragoş Anastasiu, a declarat că 400.000 de bugetari vor fi daţi afară după ce PSD va fi înlăturat de la guvernare. Anastasiu le-a spus oamenilor de afaceri germani din România că, în 2020, la putere va ajunge un guvern tehnocrat care, pe lângă concedieri de proporţii, va taia din pensiile speciale şi va renunţa la cota unică de impozitare. Anastasiu este un apropiat al PNL, dar și al președintelui Klaus Iohannis.

Acesta a argumentat aceste posibile măsuri prin faptul că în următorii cel puţin trei ani nu vor exista bani pentru plata pensiilor şi salariilor bugetarilor conform actualelor Legi a Pensiilor şi a Salarizării Unitare, iar politicienii nu se vor atinge de pensii şi de salariile bugetarilor, astfel că singura măsură pentru Guvern de a obţine bani la buget ar rămâne renunţarea la cota unică de impozitare, informează Agerpres.

Deşi s-a adresat oamenilor de afaceri germani din România în calitatea sa de preşedinte al Camerei de Comerţ Româno-Germane, Dragoş Anastasiu a subliniat că vorbeşte în nume personal, deşi aceste informaţii nu includ „nimic ascuns”.

„Cota unică: e o părere personală, eu sunt susţinătorul cotei unice, dar cota unică n-are nicio şansă să supravieţuiască. Repet, nu pot să spun de unde vin discuţiile, dar după părerea mea personală cota unică nu are nicio şansă să supravieţuiască. C-o fi bine, c-o fi rău, nu sunt banii în România! În anii 2020, 2021, 2022 şi aşa mai departe, nu sunt bani pentru a plăti salariile şi pensiile conform actualei Legi a Pensiilor şi a Salarizării Unitare. Nu sunt bani! Eu personal cred că niciun partid nu se va atinge de această zonă, o vor lăsa aşa, şi atunci întrebarea este ‘cum facem (Guvernul, n.r.) rost de bani? Adică avem o cheltuială fixă (pensiile şi salariile bugetarilor n.r.), şi de asta nu ne atingem'”, a susţinut Dragoş Anastasiu.

Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane a apreciat că primele măsuri de austeritate ale următorului Guvern vor viza pensiile speciale şi salarizarea unitară, după care va urma disponibilizarea a 400.000 de bugetari, conform Agerpres.

Imagine de arhivă