Unul dintre românii vindecați de coronavirus, avertisment serios: Nu e deloc așa

Unul dintre cei 19 români vindecați de coronavirus a rupt tăcerea pe pagina de socializare.

Bogdan Aron a fost declarat vindecat de doctori și a părăsit spitalul. Aron transmite, prin intermediul rețelelor sociale, că nu e de glumă cu coronavirusul.

„Buna seara, prieteni,

Vestea buna a zilei este ca am primit rezultatul celui de-al doilea test si este NEGATIV. Prin urmare, am fost declarat VINDECAT si am plecat din spital.

Va multumesc pentru toate gandurile bune din perioada aceasta. M-au ajutat mult! ♥

Le multumesc si medicilor, asistentelor si personalului de la Victor Babes. Multa bafta pentru ca stiu ca pentru ei abia acum incepe.

Desi nu am primit nicio interdictie, am decis ca pentru siguranta sa evit pentru cateva zile contactul direct cu alti oameni. Mi-e dor de Madalina si de #AAA, dar ma gandesc ca e mai bine sa stau separat si de ei cateva zile. Singura recomandare suna asa: „evita contactul cu persoane suspecte sau confirmate cu COVID-19”. Ceea ce cred ca va fi din ce in ce mai greu, dat fiind ca pare ca viata din oras isi urmeaza firescul.

Asta e vestea proasta a zilei: toata lumea e pe strada! Dupa ce am stat izolat 9 zile aveam o cu totul alta impresie. Credeam ca romanii au inteles ca ne paste un pericol mare. Insa nu e deloc asa. Probabil ca va fi o surpriza extraordinara pentru toata lumea cand se vor anunta 10,000 de infectati sau primii romani morti din cauza coronaviruslui. Poate atunci oamenii vor constientiza pericolul. Desi pare ca pentru italieni a fost cam tarziu, iar acum regreta amarnic. Nu mai vorbesc despre cazurile deja celebre (oameni care mint in privinta vizitei in alte tari, cetateanul din Madrid care a venit cu avionul etc.) pe care personal nu stiu cum sa le cataloghez si in privinta carora consider ca statul ar trebui sa fie mai aspru.

Fiti responsabili!

Credeti-ma, nu vreti sa purtati povara infectarii altor oameni! In cazul meu e toata lumea ok deocamdata, dar mai dureaza cateva zile pana cand vor iesi toti din carantina.

Si iarasi nu vreti sa auziti: „sunteti pozitiv la coronavirus”. Pentru ca atunci lumea voastra se va intoarce cu susul in jos si va veti gandi: „Oare cat de nasol va fi in cazul meu?!”.

Stati in casa. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, a scris, pe Facebook, Bogdan Aron.

