Un primar din Banat a anunţat… pe Facebook că demisionează

Primarul oraşului Moldova Noua, Adrian Torma şi-a anunţat astăzi demisia pe Facebook. Edilul a luat această decizie în urma evenimentelor întâmplate marţi la „înscăunarea” noului Prefect de Caraş-Severin, fostul său contracandidat la fotoliul de edil al oraşului de la Dunăre, Matei Lupu.

„Dragi cetateni,

In acest an de mandat am avut si zile frumoase, dar si zile grele. Sa stiti ca aceasta concluzie din aceasta postare nu este luata la cald. Este consecinta unor siruri de intamplari care m-au pus de foarte multe ori pe ganduri. Ieri, am avut ocazia sa particip la un eveniment trisţ nu doar pentru mine, ci si pentru viitorul acestei tari. Ieri, la evenimentul de investitura a noului Prefect am asistat la o piesa de teatru falsa, la o atitudine obedienta a unor personaje care conduc destinele judetului sau beneficiaza de votul dumneavoastra. Ieri am fost amenintaţ voalat de catre un parlamentar, care pe langa formalitatile unui discurs de lemn, i-a urat noului perfecţ citez „Matei, anul trecuţ la alegerile locale, ai pierdut o lupta, dar vei castiga razboiul”. Nu am inteleş a pierdut lupta cu mine?! Si pe fata i-a urat ca-si va lua revansa si ca stie el asta. Deci votul cetatenilor nu a contat in aceasta competitie. Ieri, toti vorbitorii au facut politica, laudand marele partid, marii lideri sau programul PNDL si in momentul in care am solicitat sa am un mesaj, mi s-a taiat microfonul. Penibilul situatiei se vedea in ochii celor peste 100 de invitati si in special in ochii unui om care si-a vazut copilul decapitat din cea mai inalta functie detinuta de un carasean, cea de Prim-Ministru.

Eu, primarul unui oraş ales de catre cetateni, am fost pus cu botul pe labe de un Secretar de Stat numit in aceasta functie de catre oameni care, din pacate, nu inteleg ca trebuie respectat votul cetatenilor. Dar cel mai grav, am vazut un Prefect care la un moment dat s-a sufocat de minciunile enumerate, legat de rezultatele marete avute in cei 12 ani de mandat in functia de Primar al orasului Moldova Noua, un Prefect care este asa cum a spuş chiar el, un simplu ucenic al domnului Popescu, presedintele Federatiei Sindicatului Miner, si la dispozitia unui grup de indivizi care l-au numit in aceasta functie.

[…]

„Nu vreau ca aceasta lupta sa faca rau orasului meu, nu vreau ca prin atitudinea mea fata de clasa politica sa penalizeze prin nealocarea de fonduri orasului meu. In concluzie, sunt hotarat ca la finalul lunii septembrie sa renunt la functia de primar, pentru ca noul primar pe care o sa vi-l alegeti sa aiba posibilitatea de a incepe un an financiar avand toate parghiile in a-si construi bugetul si viziunea pentru cel putin 2 ani si 6 luni de mandat.

Pana la finalul lunii septembrie imi voi duce la indeplinire obiectivele deja asumate. Voi conlucra cu colegii si cu cetatenii cu aceeasi atitudine, voi pune in aplicare toate solicitarile institutiilor statului. Cu siguranta voi fi la fel de activ, dar hotarat cu decizia de a renunta!

Vor fi si persoane care vor arunca cu jigniri, care ma vor acuza ca sunt slab sau nepregatit. Cine ma cunoaste stie ca sunt un luptator, dar din pacate nu vad un viitor pentru mine in aceasta jungla transpartidica, lipsita de patriotism, plina de obedienta si din pacate indreptata impotriva poporului roman. Cu siguranta am facut si greseli, iar cei carora le-am gresiţ am puterea sa le cer scuze. Mi-as dori ca pe viitor, primarul pe care il veti alege sa fie mult mai puternic si abil decat mine si poate ceea ce in suflet eu mi-am dorit si nu am reusit, el, impreuna cu dvs. sa reuseasca sa puna in aplicare!”, scrie Torma pe pagina sa de Facebook, conform radioresita.ro.