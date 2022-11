Un elicopter s-a prăbușit în Italia: șapte persoane au murit

Un elicopter care zbura dinspre insulele Tremiti din Italia spre continent s-a prăbușit sâmbătă la aproximativ 50 de kilometri de orașul Foggia, în regiunea Apulia, din sud-estul țării, a anunțat poliția, adăugând că se teme că șapte persoane au murit în urma accidentului, scrie Reuters.

O purtătoare de cuvânt a biroului de poliție din Foggia a declarat pentru Reuters că au fost condiții meteorologice proaste, dar a adăugat că nu se cunoaște încă din ce cauză s-a produs accidentul.

Cei doi piloți, un medic și o familie de turiști sloveni, între care o fetiță de 13 ani sunt cele șapte persoane din elicopterul care s-a prăbușit în Italia. Nu a fost găsit niciun supraviețuitor, iar între victime este Boštjan Rigler, în vârstă de 54 de ani, director tehnic la Pro Plus Ltd.

Victimele accidentului de elicopter sunt cei doi piloți, un medic care se întorcea acasă și o familie de turiști sloveni, între care și fiica lor de 13 ani.

Elicopterul dispărut a fost găsit între San Severo și Apricena, potrivit vicepreședintele regiunii Puglia, Raffaele Piemontese, citat de ANSA.

Se pare că toate cele șapte persoane aflate la bord au murit, potrivit ANSA. Zona în care a fost găsit este Castelpagano di Apricena, într-o zonă rurală.

Printre persoanele aflate la bordul elicopterului prăbușit se află o familie de turiști sloveni, cu o fiică de 13 ani. Una dintre victime este Boštjan Rigler, în vârstă de 54 de ani, directorul tehnic al principalului post de televiziune comercial din Slovenia, Pro Plus Ltd., care are două canale, Pop Tv și Kanal A. Familia Rigler își petrecea vacanța în Puglia.

La bord se mai aflau Maurizio De Girolamo, în vârstă de 64 de ani, un medic care se întorcea acasă după tura de lucru în Tremiti, și piloții Luigi Ippolito și Andrea Nardelli.

„Doctorul tocmai își terminase tura și a decis să ia elicopterul în loc de navă pentru a se întoarce acasă din cauza condițiilor nefavorabile ale mării. Aici era o ceață densă”, a declarat primarul arhipelagului din largul Gargano, Peppino Calabrese: „Comunitatea noastră este în stare de șoc. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în 30 de ani de serviciu” a conchis el.

Președintele regional Michele Emiliano a decis să se întoarcă în Puglia de la Roma, unde participa la un marș pentru pace, după ce a aflat de tragedia din Foggiano, unde s-a prăbușit elicopterul.

„Din momentul în care elicopterul a dispărut, Emiliano a fost în contact permanent cu prefectul din Foggia, Maurizio Valiante, și cu vicepreședintele regiunii, Raffaele Piemontese, pentru a urmări operațiunile de căutare. Imediat ce a aflat vestea descoperirii, Emiliano a părăsit coloana de mașini pentru a se întoarce în Puglia, în Foggia”, a anunțat regiunea.

„Încă un deces la locul de muncă, de data aceasta a unui coleg care se întorcea acasă la finalul turei. Suntem aproape de familia doctorului Maurizio De Girolamo, care, victimă a acestei tragedii absurde, a plătit cu viața pentru abnegația sa”. Asta a declarat președintele FNOMCeO, Federația Națională a Ordinelor Chirurgilor și Stomatologilor, Filippo Anelli. „Colegul nostru și-a sacrificat viața pentru a aduce asistența Serviciului Național de Sănătate chiar și în insulele mici, locuri de frontieră unde este mai dificil să se asigure servicii de sănătate. Îl onorăm și ne dedicăm angajamentul nostru pentru ca medicii să nu mai fie niciodată nevoiți să plătească cu viața pentru deficiențe organizaționale, de personal și de sistem”, continuă Anelli, conform Mediafax.