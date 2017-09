”Trenule, mașină mică, / Unde-l duci pe Ionică?/ Să zacă la Remetea Mică?”. Batjocură pe calea ferată

Printr-o organizare de excepție, CFR deformează spațiul și timpul, astfel încât acestea capătă noi dimensiuni # O rută din județul Timiș de 49 de kilometri este parcursă în… patru ore și 30 de minute!



Figuranții care joacă într-o nouă adaptare după fabula „Iepurele și broasca țestoasă” a lui Esop, pe cea mai mare scenă în aer liber din lume, care a fost improvizată în județul Timiș, au renunțat la roluri după ce au primit oferte mai bune.

Deși premiera fusese bine primită de public, spectatorii amuzându-se copios, prezentarea a fost percepută ulterior ca o piesă dramatică – oamenii compătimindu-l pe urecheatul care pierde cursa după un start excelent, pentru că și-a permis să se odihnească – , iar audiența a scăzut drastic.

În ciuda acestui fapt, în continuare au loc câte două reprezentații pe zi, ceea ce a dus la exasperarea autorităților locale din comuna Mașloc (pe raza căreia este organizată scena), care, prin natura funcției, sunt obligate să asiste la mascaradă.

După consultări cu experții, aleșii sătenilor s-au adresat mai-marilor județului solicitând ajutorul acestora pentru a-l face pe organizator să înțeleagă să readapteze piesa pentru că – deși suntem în secolul vitezei – un biciclist distribuit în rolul broaștei țestoase recuperează prea repede, prin sudoarea frunții, decalajul mare pe care îl are față de iepurele de câmp, partitură interpretată de SNTFC CFR Călători SA – Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Timișoara, pentru că aceasta din urmă își bate joc prea tare de talentul natural (la sfârșitul secolului al XIX-lea, un tren parcurgea 64 de kilometri în circa trei ore).

Mai exact, un biciclist ajunge de la Alioș la Timișoara – 40 de kilometri pe șosea – în aproximativ două ore, în timp ce pe linia ferată (49 de kilometri) distanța este parcursă în… patru ore și 30 de minute!

”Mă gândesc la mecanicul care fie vară, fie iarnă, trebuie să stea pe loc până la trei ore… Noi am venit cu propuneri pentru scăderea duratei de timp”, spune Cornel Szigeti, secretarul Primăriei Comunei Mașloc, unul dintre cei doi semnatari ai petiției adresate Consiliului Județean Timiș.

La matineu, lucrurile se mișcă mai repede

”Un cetățean care dorește să călătorească pe ruta Timișoara Nord – Alioș (halta Aliuș), distanța fiind de 49 de kilometri – că face un ocol pe la Charlottenburg – are o singură posibilitate: plecarea dimineața la ora 3,50 și sosirea la 7,05, adică după trei ore și 15 minute!”, susține secretarul primăriei Mașloc, Cornel Szigeti (foto). Dacă acest timp pare prea mare, SNTFC CFR Călători SA – Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Timișoara poate și mai mult.

La întoarcere, același cetățean pleacă la 14,30 din Alioș și ajunge la Timișoara la ora… 19, adică după patru ore și jumătate, aceiași 49 de kilometri fiind parcurși cu un plus de 75 de minute!

Cât staționează trenul, oamenii pot da o fugă până acasă

Această performanță negativă nu este înregistrată de cei de la căile ferate din cauza stării liniei de tren, ci pentru că motoarele sunt oprite timp de câteva zeci de minute în Remetea Mică. „Problema a apărut în anul 2015, când am pierdut posibilitatea de a merge cu Regiotrans. Vreo șase luni am stat fără tren, după care ruta a fost preluată de SNTFC CFR Călători.

Aceștia au introdus cinci automotoare care pleacă la 3,45 din Timișoara și ajung la Remetea Mică la ora 4,45. La cinci dimineața, două dintre ele pleacă înapoi spre Timișoara, iar la ora șase, alte două.

Abia la 6,30 – după o oră și 45 de minute de staționare – un automotor pleacă spre Lipova și în jur de ora șapte ajunge la Alioș”, explică Cornel Szigeti. Deci un călător care pleacă din Timișoara la ora 3,45 ajunge la Alioș la ora… 7,05! (după mai bine de trei ore!)

Între Remetea Mică și Alioș este o distanță de zece kilometri pe șosea, drum pe care călătorul care vine de la Timișoara și coboară la Remetea Mică îl poate parcurge la pas ajungând la Alioș înaintea trenului!

Un alibi perfect

Celebrul cântec al Mariei Tănase : ”Trenule, mașină mică, / Unde-l duci pe Ionică?/ Tu mi-l duci și-l ocolești…/ Trenule n-ai avea parte/ De șuruburile toate/ Și de șina de sub roate/ C-ai dus pe neica departe…/ Trenule de când l-ai dus/ Eu într-una am tot plâns…/ Eu într-una am oftat…”, poate fi hitul anului în comuna Mașloc.

Pe drumul de la Alioș la Timișoara, localnicul care a plecat cu trenul are zeci de minute la dispoziție. Timpul de staționare în Remetea Mică este de la ora 15,00 la 18,00, adică… trei ore (!), suficient pentru ca un soț gelos să dea fuga înapoi acasă pentru a-și verifica consoarta și pentru a-i ține acesteia o prelegere științifică în cazul în care o prinde cu mâța în sac, dar și pentru a reveni în satul alăturat ca să-și continue călătoria spre Timișoara. Dacă toate decurg fără martori, în cazul unei cercetări, soțul gelos poate dovedi cu biletul de tren că, indubitabil, în acel timp se îndrepta spre capitala Banatului.



”Trenul din Alioș pleacă la 14,30 și ajunge la 15,00 în Remetea Mică, unde se oprește și așteaptă automotoarele care vin din Timișoara spre Remetea Mică. Abia la ora 18,00 se fluieră plecarea spre orașul reședință de județ”, arată secretarul comunei Mașloc.

Pe vremea lu` moșu era mai bine

Oamenii din Alioș, la început amuzați de situație, după ce au trăit experiența pe cont propriu au fost indignați că pierd atâta timp și au renunțat la călătoria cu trenul. ”Și pe vremea lu` moșu era mai bine! Cred că dacă am merge cu căruța am ajunge mai repede!”, spune un tânăr din Alioș care face naveta la Timișoara cu autobuzul, pentru că pierde doar două ore cu naveta dus-întors.

În plus, în cursul unei zile sunt cinci autobuze, care pleacă la ore diferite spre Timișoara – față de o singură posibilitate pe linia ferată – și tot atâtea în sens invers. Potrivit localnicilor, diferența de preț este de doi-trei lei, ceea ce nu justifică o asemenea pierdere de timp, mai ales că garniturile nu oferă condiții deosebite pentru ca vreun amator să aleagă să-și facă somnul de după-masă în tren.

”Nimeni nu mai merge cu trenul spre Timișoara! Linia ferată este folosită doar pentru a se deplasa la Lipova, pentru că spre orașul din județul Arad nu există autobuze”, spune Cornel Szigeti.

”Să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic!”

Autoritățile locale au făcut două sesizări privind timpii mari de așteptare la călătoria cu trenul. ”Am făcut câteva propuneri în luna aprilie, când am trimis hârtiile și Consiliului Județean Timiș. Am sunat să văd dacă a ajuns cererea noastră și mi s-a confirmat.

În luna mai, nu s-a schimbat nimic. Adică, ei zic că vor să facă ceva, dar nu iau nici o măsură! Au trecut aproape doi ani de când ne confruntăm cu această problemă! Următoarea modificare privind mersul trenurilor va fi în decembrie, dar nu mai avem speranțe că vor face ceva…”, mărturisește Cornel Szigeti.