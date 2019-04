„Trebuie să ştii ce se întâmplă în lumea asta, ca să poţi anticipa”, afirmă Ilie Vlaicu, director general Aquatim

– Sunteţi unul dintre cei mai longevivi şefi de instituţii. Ce a însemnat toată această perioadă pentru dumneavoastră?

– Longevitatea aceasta este, sincer să fiu, o surpriză continuă și pentru mine. Într-o Românie în care totul începe de la capăt, în care mai totul se schimbă – și nu neapărat în bine – în care continuitatea este o excepție, faptul că de 20 de ani conduc Aquatim nu poate fi decât surprinzător. Și, totuși, îmi place să cred că există argumente solide, iar ele se regăsesc în cifrele și în performanțele Aquatim, care sunt – se poate verifica – într-o continuă ascensiune. Și ar mai fi ceva. Faptul că 20 de ani nu am făcut diferența între muncă și familie, între timpul de la serviciu și timpul de după. Cred că dacă accepți o funcție cu o mare responsabilitate pentru comunitate și pentru oamenii cu care lucrezi, dacă vrei ca această funcție să nu fie decorativă și nici o cărămidă cu care să te bați în piept, ci una din care să împingi lucrurile înainte și în bine, atunci cunoștințele, aptitudinile, energia și disponibilitatea ta, timpul tău sunt dedicate și destinate ei.

– Cât de mult s-a schimbat societatea pe care o conduceţi în timpul mandatelor dumneavoastră?

– Dintr-o societate cu o dificilă stituație financiară, care acum 20 de ani nu-și vedea salvarea decât într-o privatizare ce, cred eu, ar fi fost păguboasă pentru oraș și comunitate, după ce, împreună cu echipa din conducere, am făcut reforme importante și, în anumite departamente, radicale, am ajuns ca în ultimii cinci ani să fim pe locul I pe țară, în zona noastră de activitate.

Suntem profitabili, am făcut investiții de aproape 400 de milioane de euro, cea mai mare parte a banilor fiind europeni și nerambursabili. Acești bani au venit datorită proiectelor bine făcute de către echipele Aquatim, proiecte fundamentate atât economic, cât și tehnic, care au respectat cerințele de mediu tot mai stricte, impuse, prin normative, de către Uniunea Europeană. Dar nici soliditatea acestor proiecte nu ar fi fost suficientă dacă Aquatim nu ar fi fost chiar ea puternică, stabilă și performantă, cu un istoric financiar remarcabil, și dacă nu ar fi putut să le și cofinanțeze.

Faptul că, recent, ni s-au aprobat 180 de milioane de euro, din care peste 135 de milioane sunt fonduri nerambursabile de la UE, este, cred, un argument solid al afirmației că lucrurile s-au schimbat în bine la Aquatim. O spun clienții noștri, o spuneți dumneavoastră, presa, o spun statisticienii: serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare oferite de Aquatim au realizat un salt calitativ semnificativ. Or, aceasta înseamnă, implicit, creșterea nivelului de trai al locuitorilor din județ.

– Cum aţi colaborat cu autorităţile judeţene?

– Dacă spun că am colaborat foarte bine o fac fiindcă mă bazez pe argumente și pe realitate. Am fost sprijiniți ca să putem să ne facem munca așa cum trebuie. De altfel, Aquatim face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş și asigurăm servicii de alimentare cu apă și de canalizare pe raza județului Timiș, din anul 2007. Aria noastră de operare include, în prezent, municipiul Timișoara și alte 122 de localități din județ (opt orașe, 45 de comune și 69 de sate). Sucursalele din orașele Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare acoperă cea mai mare parte a activității din județ. Din Timișoara sunt coordonate serviciile din localitățile rurale apropiate. Ne așteptăm și pe mai departe să colaborăm la fel de bine cu autoritățile județului, mai ales că, așa cum spuneam, am primit finanțare și vom porni multe șantiere în numeroase localități timișene.

– Care sunt secretele succesului pentru o societate de utilităţi publice?

– Primul dintre ele este să nu uiți niciodată, adică niciun minut din cele 24 de ore ale fiecărei zile, că ai datoria să le furnizezi clienților tăi serviciile cele mai bune, la un preț corect. Să ai o echipă formată din oameni care știu și își iubesc meseria, care sunt pasionați de ea, care sunt corecți, loiali și dispuși la efort prelungit.

Să ai permanent strategii de dezvoltare și planuri de rezervă. Să fii informat continuu, și nu doar în domeniul tău de activitate, ci și în economie, politică, noile tehnologii, cultură. Trebuie să știi ce se întâmplă în lumea asta ca să poți anticipa. Avem planuri de dezvoltare și previziuni până în anul 2035.

– La ce să ne aşteptăm în viitor?

– Eu sunt un om optimist, iar perspectiva mea se bazează atât pe realitatea deja existentă, cât și pe strategie.

Nu poți aștepta viitorul cu gândul că te vei descurca cumva, că nu poate fi mai rău. Sau mai bine. Viitorul e, întotdeauna, imprevizibil, și tocmai de asta trebuie să fii continuu pregătit ca să îl înfrunți.

Și să o faci astfel încât să ieși cu fruntea sus. Concret, cred că nu peste mult timp, în România, județele se vor uni în regiuni administrative. S-a tot vorbit despre asta și, mai devreme sau mai târziu, se va și întâmpla. În acest context, vor rămâne pe piață maximum 15 operatori de apă, care îi vor însuma pe cei mici.

Vor rezista doar cei puternici. Între ei, și Aquatim.