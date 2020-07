Transfer-bombă în rugby-ul timişorean!

Secţia de rugby din cadrul SCM Timişoara a dat astăzi o adevărată lovitură de imagine.

Mihăiţă Lazăr, considerat a fi cel mai bun jucător român în activitate, a semnat cu clubul condus de directorul Vasile Ruşeţ şi a ajuns deja sub comanda antrenorului Valentin Calafeteanu.

În vârstă de 33 de ani, noua achiziţie a grupării de pe Bega a evoluat în ultimele 12 sezoane în puternicul rugby francez, la echipe de top din primele două eşaloane, cucerind de două ori titlul în Top 14.

Mihăiţă Lazăr este component de bază al naţionalei României, iar fratele său, Dorin, este legitimat şi el la SCM Timişoara.

O altă mutare importantă perfectată de managerul Dan Borzaş şi directorul Vasile Ruşeţ o reprezintă înregimentarea pilierului Gigi Militaru, un fost component al lotului echipei bănăţene.

„Am ales să vin aici pentru că mi s-a părut a fi un proiect interesant, de viitor. Îmi doresc să se întâmple doar lucruri bune, iar performanţele să continue la Timişoara. Sunt profesionist, prefer să las faptele să vorbească. În decizia mea a contat faptul că fratele meu joacă aici, mi-am dorit ca ultimii ani ai carierei să-i petrec alături de el. Am mai jucat împreună pentru o perioadă scurtă de timp înainte să plec în Franţa. Mă voi antrena ca până acum, voi aborda campionatul la fel ca pe celelalte. Nu mai sunt nici eu foarte tânăr, astfel că această coborâre de nivel este binevenită pentru corpul meu. Vreau să-i ajut cu experienţa mea în special pe cei mai tineri jucători din echipă”, a declarat Mihăiţă Lazăr.

„Vrem să-l facem timişorean pe Mihăiţă Lazăr, să joace cât de mult poate la echipa noastră, să se integreze în acest oraş. Vrem să împletim jucătorii cu experienţă cu cei tineri. De Mihăiţă Lazăr nu se poate dispensa naţionala, el poate fi un mentor pentru cei din echipa noastră de rugby. Îi sprijinim pe cei tineri să crească, să se dezvolte, alături de jucători cu mare experienţă. Mergem pe drumul stabilit şi cred că nu vom da greş”, a spus şi directorul SCM Timişoara, Vasile Ruşeţ.

Antrenorul Valentin Calafeteanu a vorbit despre atât despre noile achiziţii, cât şi despre perioada scursă de la reunire: „Mi-am dorit să aducem un suflu nou la echipă, iar în capul listei de transferuri a fost Mihăiţă Lazăr. Prin toate cunoştinţele pe care le-a dobândit ne va ajuta în special pe pachetul de înaintare, cu el vom fi acolo unde ne dorim. O echipă puternică începe cu o înaintare pe măsură. Le dăm o şansă şi tinerilor timişoreni. Încercăm să-i introducem în grup, ne gândim la viitor. A revenit Gigi Militaru, mă bucură la fel de mult. Prin sosirile lui Lazăr şi Militaru am acoperit câteva posturi-cheie. În momentul de faţă avem şase pilieri, suntem acoperiţi din acest punct de vedere. Am reluat pregătirile cu anumite restricţii impuse de autorităţi. Nu a fost uşor, am pus accent pe adaptarea la efort a jucătorilor. Unii dintre ei au pornit de la zero. Nu am avut probleme cu jucători care să se accidenteze, trebuie să fim foarte atenţi şi în viitor la acest lucru. Încă lucrăm la pregătirea fizică, suntem în a patra săptămână de antrenamente. Vom introduce şi elementele tehnice, federaţia a spus că la 1 august este posibil să înceapă Cupa României şi trebuie să fim pregătiţi în acest sens”.