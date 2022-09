Topul chefilor care au obținut cele mai multe stele Michelin

A obține o stea Michelin reprezintă un motiv de mândrie pentru toți chefii, iar pentru mulți este un obiectiv. În istoria recentă au existat însă și chefi care au obținut peste 10 stele, lider fiind de departe Joel Robuchon, care are nu mai puțin de 32.

Iată, așadar, cum arată topul chefilor care au cele mai multe stele Michelin:

1. Joel Robuchon – 32 de stele Michelin

Pentru multă lume, Joel Robuchon este cel mai bun chef din era modernă, iar cele 32 de stele Michelin pe care le are vorbesc de la sine. Robuchon și-a deschis primul său restaurant, Jamin, la Paris, pe când avea 36 de ani. A primit prima stea Michelin încă din primul an de la deschidere, o performanță rară pentru un restaurant. Un an mai târziu a obținut și a doua stea Michelin, iar peste un an și pe a treia. În 1995 și-a anunțat retragerea, dar s-a întors în 2003. În următorii ani a continuat să deschidă restaurante pe trei continente și a ajuns la nu mai puțin de 32. Chiar și așa, el a rămas unul dintre cei mai modești chefi din lume. „Nu există o masă perfectă, cineva o poate face mereu mai bine”, a spus Robuchon.

2. Alain Ducasse – 21 de stele Michelin

A copilărit la o fermă din Franța, iar ulterior a lucrat în bucătarii celebre din această țară. Încă de la o vârstă fragedă a preluat restaurantul La Terrasse din Hotel Juana și a obținut 2 stele Michelin. A continuat să deschidă restaurante și a obținut constant stele Michelin. Astfel, el are peste 30 de restaurante, iar toate sunt recunoscute pentru stilul lor excepțional și calitatea oferită. Mai mult, din 1999, Alain Ducasse a deschis și o școală culinară la Paris, aceasta fiind una dintre cele mai cunoscute din Franța.

3. Gordon Ramsay – 17 stele Michelin

Gordon Ramsay a profitat din plin de popularitatea pe care un show precum Hell’s Kitchen i-a adus-o și și-a creat un adevărat imperiu, cu zeci de restaurante în toate colțurile lumii. Constant, Ramsay anunță că va lansa unele noi și plănuiește să dețină câteva sute numai în SUA. Este poate cel mai popular chef al momentului și recent a fost confirmat pentru show-ul Master Chef din SUA.

4. Pierre Gagnaire – 14 stele Michelin

Francezul este recunoscut pentru accentele moderne aduse bucătăriei tradiționale din această țară. Este unul dintre creatorii conceptului fusion. Astfel, la restaurantele sale pot fi încercate savori inedite ale unor preparate tradiționale. Primul restaurant l-a deschis în 1992, iar ulterior a obținut trei stele Michelin numai la acesta. De atunci a deschis și alte restaurante, iar numărul stelelor Michelin a ajuns la 14.

5. Martin Berasategui – 12 stele Michelin

A învățat să gătească încă de la o vârstă fragedă și s-a angajat de tânăr în restaurantul părinților săi din Spania. Mai mult, când avea timp liber mergea în Franța pentru a deprinde tainele gătitului, mai ales metodele clasice. După ce a învățat tehnici noi s-a întors la vârsta de 20 de ani și a preluat restaurantul părinților săi, care 5 ani mai târziu a obținut prima stea Michelin. De atunci a deschis mai multe restaurante de bucătărie bască, dar care au influențe franțuzești.