Timișoara revine la furtun și mătură, după promisiunea utilajelor de 9 milioane de euro (video)

Timișoara revine la furtun și mătură, după promisiunea utilajelor de 9 milioane de euro

Începând cu 1 martie 2026, pe străzile din Timișoara a apărut o imagine care pare scoasă din arhivele orașului de acum o sută de ani. Pe străzi au apărut oameni cu furtunul în mână, o autocisternă care înaintează încet în spatele lor și muncitori care mătură noroiul rămas cu mături de nuiele.

Motivul nu este un exercițiu demonstrativ sau o scenografie nostalgică. Este rezultatul unei tranziții administrative, după expirarea contractului de salubrizare stradală cu operatorul privat și preluarea serviciului de către noua societate a Primăriei Timișoara, Salubrizare Timișoara SRL (SaluT).

Până la finalul lunii februarie, curățenia stradală era realizată mecanizat, cu utilaje specializate pentru măturat și spălat carosabilul. După expirarea contractului cu Brantner Servicii Ecologice SRL, utilajele au dispărut din trafic, iar orașul a intrat într-o fază provizorie în care mare parte din operațiuni se fac manual.

Imaginile surprinse în aceste zile pe arterele principale ale orașului arată exact această realitate: un muncitor spală asfaltul cu un furtun alimentat de la o cisternă, iar în urma apei rămâne nămolul care este adunat manual de alte angajate, cu mături tradiționale. Este o metodă de lucru care amintește mai degrabă de serviciile municipale din prima jumătate a secolului XX decât de standardele actuale ale unui oraș european de peste 300.000 de locuitori.

Cum a ajuns Timișoara de la utilaje mecanizate la furtun și mătură

Situația actuală este consecința directă a schimbării modelului de administrare a salubrizării stradale. Contractul în baza căruia serviciile erau realizate de Brantner Servicii Ecologice SRL, semnat în 2019, a ajuns la final după mai multe prelungiri. Ultima dintre acestea a expirat la 1 martie 2026.

În locul operatorului privat, Primăria Timișoara a decis să treacă la gestiune proprie, prin intermediul societății municipale Salubrizare Timișoara SRL (SaluT). Decizia a fost justificată public prin nemulțumirea administrației față de calitatea serviciilor furnizate de operatorii privați și prin dorința de a avea control direct asupra activității.

În practică însă, tranziția s-a produs într-un moment în care societatea municipală nu dispune încă de infrastructura tehnică necesară pentru a reproduce serviciile mecanizate care existau anterior.

Utilajele de măturat și spălat carosabilul – elementul central al curățeniei stradale moderne – nu mai sunt prezente pe teren în același număr, iar activitatea este compensată temporar prin muncă manuală.

Imaginile surprinse recent arată exact acest sistem improvizat. Cum puteți vedea în video (la finalul articolului), o autocisternă care furnizează apă, muncitori care spală asfaltul manual cu furtunul, direct pe carosabil iar în spatele lor angajate care mătură noroiul rezultat cu mături de nuiele.

Practic, procesul are trei etape consecutive executate manual: udare, mobilizare a murdăriei și măturare. Este o metodă laborioasă, lentă și dependentă de forța de muncă, exact modelul folosit în orașele europene înainte de mecanizarea serviciilor de salubrizare urbană.

Această etapă provizorie ridică însă o întrebare simplă dar fundamentală. Dacă trecerea la gestiune proprie a fost planificată de peste un an de zile, de ce orașul se află acum într-o situație în care curățenia stradală se face cu metode care par desprinse din alt secol?

Tranziție sau improvizație? Ce trebuia pregătit înainte de preluarea serviciului

Decizia Primăriei Timișoara de a trece serviciile de salubrizare stradală în gestiune proprie, prin intermediul societății municipale Salubrizare Timișoara SRL (SaluT), nu a apărut peste noapte. Intenția administrației locale de a renunța la operatorii privați și de a crea un operator municipal a fost anunțată public cu luni înainte de expirarea contractului cu Brantner Servicii Ecologice SRL.

În mod normal, o astfel de tranziție presupune o pregătire tehnică riguroasă, începând cu achiziția utilajelor necesare, organizarea logisticii, recrutarea personalului și stabilirea fluxurilor de lucru pentru toate operațiunile – măturat mecanizat, spălat carosabil, stropit străzi și intervenții de iarnă.

În practică însă, primele zile după expirarea contractului au arătat că această infrastructură nu este încă pregătită la nivelul necesar pentru un oraș de dimensiunea Timișoarei.

Serviciul de salubrizare stradală nu este o activitate marginală. El presupune operarea zilnică a unei flote de utilaje specializate, ce cuprinde măturători mecanice aspirante, autospeciale de spălat carosabilul, cisterne pentru stropirea străzilor și utilaje pentru curățarea rigolelor și colectarea materialului rezultat.

Aceste echipamente permit curățarea rapidă a arterelor principale și a bulevardelor cu trafic intens, reducând în același timp expunerea lucrătorilor la riscurile din trafic.

În lipsa lor, operațiunea devine una profund manuală și mult mai lentă. Exact acest lucru se vede acum pe teren. Echipele SaluT lucrează cu metode de lucru care presupun mai multă forță de muncă și un timp de intervenție mult mai mare pentru fiecare stradă.

Un sistem bazat pe furtun, cisternă și mătură nu poate înlocui eficiența unui utilaj mecanizat care aspiră simultan praful, nisipul și resturile de pe carosabil.

Dincolo de imaginea aproape anacronică a muncii manuale, problema reală este una de capacitate operațională.

Timișoara are peste 1.000 de străzi și bulevarde, zeci de artere principale și un trafic urban intens. În aceste condiții, curățenia stradală eficientă depinde în mod direct de mecanizare și de organizarea unor trasee zilnice pentru utilaje.

Dacă flota necesară nu este încă disponibilă, orașul intră inevitabil într-o perioadă de intervenție minimală, în care salubrizarea se face punctual și mai ales manual.

Administrația locală a justificat crearea societății SaluT prin ideea că un operator municipal poate controla mai bine costurile și calitatea serviciului. Argumentul nu este nou, căci multe orașe europene folosesc companii municipale pentru servicii urbane.

Diferența apare însă la momentul implementării. În mod obișnuit, astfel de servicii sunt preluate de operatorul municipal abia după ce acesta are flota, personalul și logistica pregătite, pentru a evita exact tipul de disfuncționalitate care se vede acum pe străzile orașului.

Licitație nouă sau consolidarea operatorului municipal

În acest moment, serviciile de salubrizare stradală din Timișoara se află într-o fază de tranziție administrativă și operațională.

Responsabilitatea pentru coordonarea activității revine Serviciului Management Deșeuri și Salubrizare din cadrul Primăriei, care supervizează atât contractele existente, cât și procesul de reorganizare a serviciului.

Pe termen scurt, administrația trebuie să rezolve două probleme majore.

Prima este asigurarea continuității serviciului, astfel încât curățenia orașului să nu fie afectată în perioada de tranziție.

A doua este clarificarea modelului final de operare, mai exact dacă salubrizarea va rămâne integral în gestiune proprie prin SaluT sau dacă orașul va reveni la un sistem mixt, cu operatori privați contractați prin licitație.

Ambele opțiuni presupun investiții importante în echipamente și logistică. În cazul gestiunii proprii, societatea municipală trebuie să construiască rapid o flotă completă de utilaje și să organizeze un sistem de intervenție comparabil cu cel al operatorilor specializați.

Până atunci însă, realitatea de pe teren rămâne vizibilă pentru orice timișorean care trece pe lângă echipele de salubrizare. O imagine de cel puțin jumătate de secol, cu o autocisternă, un bătrân trăgând un furtun cu apă și câteva femei cu mături de nuiele care încearcă să țină curat un oraș de peste trei sute de mii de locuitori.