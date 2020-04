Timișoara noastră cea frumoasă

A trecut și Paștele. A fost o sărbătoare diferită de cele din anii trecuți și, dincolo de îngrădirile pe care a trebuit să le suportăm, Paștele din acest a avut și el farmecul lui. Paradoxul e că, în ciuda restricțiilor de a merge la biserică, mulți au simțit mai intens bucuria Învierii și ne-am apropiat mai mult de adevăratele trăiri care ar trebui să se trezească în aceste zile.

Nu am mai auzit de petreceri în cluburi de fițe, nu am mai văzut țoale de firmă și tatuaje în trend etalate pe la biserici, nici mașini tunate care să împânzească orașul sau blonde botoxate care au venit ca să facă ”live” atunci când iau lumină. La fel, nu am mai auzit nici de numărul uriaș de români care au sunat la ambulanță din cauză că au mâncat prea multe sarmale cu ciolqn sau au băut toată damigeana de vin adusă de tata-socru de la țară. A fost o sărbătoare în liniște, chiar în familie, așa cum îi șade bine creștinului care nu a prins virusul parangheliilor. Spre cinstea lor, timișorenii au înțeles, în marea lor majoritate, că Paștele e și despre altceva decât mâncare, fițe, alcool, cadouri etalate în public și alte lucruri stridente carr riscau chiar să devină obiceiuri. Oamenii au ieșit la balcoane, cu candele aprinse, au strigat ”Hristos a Înviat” și ”Adevărat a Înviat”, mesaje care, parcă, nu au fost niciodată mai încărcate de emoție ca acum.

Asta, în ciuda atacurilor venite dinspre o anumită parte a societății, care nu a încetat să atace credința românilor nici chiar în aceste clipe de o sensibilitate deosebită. Cei exaltați i-au atacat, ca de fiecare dată, pe cei care niciodată nu ripostează: bătrânii și credincioșii. E foarte simplu să te dai Zorro când știi că nu ți se va răspunde cu aceeași monedă și mai stai și la adăpostul unui cont de socializare fals. Iată, însă, că atacurile nu și-au atins ținta. La Timișoara, Biserica Ortodoxă Română a organizat exemplar distribuirea Paștelui și a Sfintei Lumini, astfel încât marea noastră sărbătoare chiar a putut trezi emoții unice, adevărate, de credință și speranță. De aceea este Timișoara mereu frunoasă, chiar și atunci când orașul pare că a intrat în adormire.