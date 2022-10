Timişoara mai are o fată de aur! Foto

Timişoara mai are o fată de aur! Unul dintre reperele importante ale sportului din vestul ţării în 2022 este performanţa izbutită recent de tânăra jucătoare de badminton Cristina Maria Sîrbu (foto stânga) la Campionatul European U15.

În Spania, la Ibiza, sportiva legitimată la CSM Timişoara a reuşit să cucerească aurul continental în proba de dublu feminin alături de colega sa Daria Irina Gherasim, de la CSU Galaţi. Aşteptările celor două fete nu erau atât de mari la startul competiţiei.

„A fost o experienţă nouă, nu am mai avut un rezultat atât de mare. Ne-am gândit că putem obţine locul al treilea, pentru că fetele pe care le-am întâlnit în sferturile de finală erau de un nivel ceva mai jos decât al nostru. Eram puţin stresate, dar şi încrezătoare. La locul întâi, totuşi, nu ne-am gândit”, ne-a mărturisit Cristina Maria Sîrbu.

Imediat după câştigarea aurului european, pe tânăra jucătoare de badminton din Timişoara au copleşit-o emoţiile: „Am plâns de fericire, mi-au dat lacrimile foarte tare! La fel şi colegei mele şi antrenorilor noştri”.

De talentata sportivă de la CSM Timişoara se ocupă antrenorul Corina Dan. Deşi abia a împlinit vârsta de buletin, Cristina Maria Sîrbu practică badmintonul de opt ani.

„Fac badminton de la vârsta de şase ani, iar la opt ani am început să merg la concursuri. În primii doi ani doar m-am antrenat, a fost o perioadă în care am încercat să văd ce este badmintonul. Eram şi prea mică pentru a merge la concursuri, poate şi prea încăpăţânată… Corina Dan este antrenorul meu, doar la ea şi la domnul Ştefan Nyari am fost, ei erau acolo la CSM Timişoara”, ne-a mai spus Cristina Maria Sîrbu.

Până la aurul european cucerit la Ibiza, ea a reuşit să obţină mai multe titluri naţionale la diferite categorii.

„Am câştigat de multe ori campionatele naţionale de badminton, în toate cele trei probe – simplu, dublu şi dublu mixt. Sper să am multe rezultate bune în continuare. Mă antrenez la sala de sport de la Liceul de Arte Plastice şi la sala Universităţii de Vest. Sunt elevă în clasa a 9-a la <<Pedagogic>>. Nu este uşor, dar îmi place ceea ce fac, şi cu şcoala, şi cu sportul. Părinţii mei au foarte multă încredere în mine, m-au aşteptat la aeroport împreună cu mai mulţi prieteni când m-am întors de la competiţia din Spania”, a conchis Cristina Maria Sîrbu.