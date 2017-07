TEROARE pe munte. Francezi SECHESTRAȚI în copac, „păziți” de URS o zi întreagă

Trei francezi au fost salvați sâmbătă de către echipa Salvamont Gorj. Ei au fost găsiți atârnați într-un brad, sub atenta privire a unui urs, care se afla la câțiva metri de copac.

Tinerii sosiți în România în concediu au dorit o vacanță în care să-și testeze calitățile în tehnici de supraviețuire în munții Gorjului.

„Suntem parizieni și am venit în zonă pentru a petrece câteva zile în sălbăticie. Ne-am suit pe munte joi, iar vineri a plouat foarte tare. În plus, un urs ne-a urmărit și ne-am suit într-un brad”, ne spune Nicholas. Sâmbătă, după aproape o zi de stat în copac, nu au mai rezistat și au sunat după ajutor. Trei operațiuni de salvare, concomitent

Salvamontiștii de la Rânca au plecat imediat după primirea apelului de ajutor și i-au găsit, după trei ore, în Pasul Vâlcan, la circa 40 de kilometri de Târgu Jiu.

„Cei trei francezi: Nicholas, Bernard și Thomas, au fost găsiți sub vârful Straja, suiți într-un brad. Cu o seară înainte a plouat puternic, iar temperatura a scăzut sub 10 grade Celsius. Echipamentul lor nu era potrivit cu condițiile de munte, iar când am ajuns la ei erau într-o stare de hipotermie ușoară. Acțiunea de sâmbătă a fost o premieră pentru noi, întrucât în timp ce căutam francezii am mai primit două solicitări. Toate trei căutări s-au desfășurat simultan și în trei locații diferite”, ne spune salvamontistul Claudiu Mitache, de la Stația Salvamont Rânca.

Astfel, în același timp a sosit un apel prin dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj care anunța salvamontiștii despre producerea unui nou eveniment montan în zona vârfului Reciu din masivul Parâng, unde un copil suferise un traumatism cranian sever, în urma căderii de pe o stâncă.

La puțin timp, un al treilea apel de urgență a trimis o altă echipă de salvamontiști să intervină în ajutorul unei persoane care suferise o fractură la membrul inferior, în zona Rânca.

Echipajul de salvamontiști din baza Salvamont Rânca a intervenit rapid, a acordat primul ajutor medical și a ținut persoana accidentată în cabinetul medical al bazei salvamont până la sosirea ambulanței solicitate pentru preluarea victimei, conform evz.ro.

CITEŞTE MAI MULTE AICI