Teatrul German de Stat Timișoara caută copii actori pentru musicalul Cartea junglei.

Teatrul German de Stat Timișoara organizează audiții pentru actori copii pentru unul dintre cele mai jucate și urmărite spectacole din repertoriul său, musicalul „Cartea junglei”, după Rudyard Kipling, regia și coregrafia de Răzvan Mazilu.

Astfel se caută copii pentru următoarele roluri:

— băieți pentru rolurile Mowgli și Elefănțelul Junior.

o vârsta între 10 și 14 ani

o înălțime aprox. 1,30-1,40 m

o să știe să cânte și să danseze, să aibă simț ritmic

o să fie dezinvolți și cu simțul umorului

o să vorbească limba germană

— fete pentru rolul Shanti

o vârsta între 8 și 14 ani

o înălțime aprox. 1,30-1,40 m

să știe să cânte și să danseze, să aibă simț ritmic

să fie dezinvolte și cu simțul umorului

Copiii invitați la audiție vor trebui să cânte un cântec la alegere, fie cu acompaniament instru­mental înregistrat, fie cu acompaniament de pian, ce va fi asigurat de teatru. Persoanele interesate sunt rugate să transmită prin e-mail, la adresa [email protected], până în data de 15 septembrie 2025, un mesaj care să cuprindă:

numele și prenumele copilului,

vârsta și înălțimea copilului,

2-3 fotografii ale copilului,

link cu acompaniamentul instrumental al melodiei alese sau partitura acelei melodii.

Selecția copiilor va avea loc la sfârșitul lunii septembrie 2025, la o dată care se va anunța ulterior. Menționăm faptul că personajul Mowgli poartă pe scenă, în spectacol, o pereche de chiloți îmblăniți. Mai multe informații pot fi obținute prin e-mail de la adresa [email protected].

Cartea junglei evocă povestea puiului de om Mowgli, crescut de lupi în jungla indiană.

Prietenii acestuia, înțeleapta panteră Bagheera și amuzantul urs Baloo îl avertizează pe Mowgli de pericolul care îl pândește: tigrul Shere Khan s-a întors în acele locuri.

În ciuda dorinței lui Mowgli de a trăi în continuare în junglă, Bagheera și Baloo plănuiesc să îl ducă într-un sat din apropiere.

Urmează un drum plin de peripeții, în care Mowgli este nevoit să îl înfrunte pe Louie, regele maimuțelor, și pe vicleanul șarpe Kaa.

Musicalul în regia lui Răzvan Mazilu, cu scenografia plină de culoare semnată de Dragoș Buhagiar, cu participarea Ioanei Popescu, vorbește în manieră fermecătoare, deopotrivă copiilor și oamenilor mari, despre prietenie, iubire, loialitate și spirit de sacrificiu.

Spectacolul este o adaptare după povestirile lui Rudyard Kipling, din care nu vor lipsi hituri din desenul animat omonim, precum The Bare Necessities și I wanna be like you.